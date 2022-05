Viure a Barcelona

Aquest llibre contribueix a rescatar de l’injust oblit la figura de Marius Verdaguer (Maó 1885-Barcelona 1963), un escriptor polifacètic i original, però del qual la timidesa i l’apatia varen impedir que en el seu moment es situàs en el lloc que li pertocava.

Les tres dècades que fou redactor de La Vanguardia li varen permetre i el portaren a observar, amb mirada atenta, informada i sensible l’espectacle colossal que la cultura barcelonesa més diversa li oferia de forma temptadora.

Verdaguer va viure aquells ambients, no com un simple observador o curiós, sinó com un més de la pandilla; i és a partir d’aquest fet com hem d’interpretar aquesta obra impagable. D’aquí que, davant els ulls estorats del lector, ens trobarem desfent, amb autoritat, un rosari d’evocacions, sempre contades des de dedins: tertúlies, cafès i restaurants, redaccions de premsa, ambients bohemis, tipus mig canalles meclats amb grans noms, situacions curioses, anècdotes divertides, autèntics retrats, en suma, de la més rellevant història cultural de la ciutat.

Amb la ploma viva i desfeta del millor periodisme, ens ofereix, Verdaguer, una aiguafort emocionant que, no només s’ha mustiat sinó que s’enriqueix amb el pas del temps, donant-li un valor afegit de qualitat que no fa més que ennoblir la tasca del menorquí.

Gràcies al testimoni de Marius Verdaguer, aquestes pàgines palpitants i evocadores, plenes d’humanitat, posseeixen avui la grandesa de contribuir a rescatar de l’oblit unes dècades culminants de Barcelona.