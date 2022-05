Fira i Més

1. Demà comença la Fira del llibre de Mallorca. Trobareu tot el Born de Palma ple de volums, molts dels quals són novetats, altres no tant, que us permetran rebostejar i, segur, sortir amb un llibre sota el braç. A les 17h la sempre interessant Caterina Valriu farà un pregó infantil, una novetat d’enguany. Una hora més tard, Laura Gost farà el dedicat als més grans, per donar pas després a l’actuació musical d’Oliva Trencada i Cecilia Giménez. No us ho podeu perdre. I això no és tot, ja que fins l’altre diumenge tendrem actes i signatures diverses.

Santur

2. Molt més lluny d’aquí, a l’Índia i a Bombai en concret, va morir el passat dia 10 Shivkumar Sharma, un dels intèrprets de santur més importants de la història. Tenia vuitanta quatre anys i havia posat aquest instrument curiós de la música tradicional índia a un nivell molt alt. De fet, alguns dels seus enregistraments, com el que va fer l’any 1967 amb el flautista Hariprasad Chaurasia, Call of the Valley, ha esdevingut, amb el temps, un àlbum de referència. Sharma fou reconegut mundialment amb diversos guardons, un dels quals el de Ciutadà honorari de la ciutat de Baltimore.