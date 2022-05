1. El CEP o Centre de professorat, és un organisme, depenent de la Conselleria d’Educació, que té com a objectiu principal el reciclatge. Sí, però de les persones, dels mestres, professors i orientadors que treballen a la primera fila de l’ensenyament. I és que si una persona que se dedica a aquest món no renova idees i no n’aprèn de noves, millor que ho deixi. El mestratge és una tasca que exigeix una constant renovació, un continu seguir aprenent. Si no és així i ja que el món canvia de forma constant, la cosa no ratlla. Un mestre ha d’aprendre, per poder ensenyar millor.

Mestre de mestres

2. Una mica per casualitat vaig assistir, divendres de la setmana passada, a una sessió de Biel Majoral, organitzada pel CEP de la zona de Manacor. Es tractava d’una conferència dirigida a mestres i orientadors i que forma part d’un curs més extens. La cosa, més enllà de la conferència va esdevenir una explicació de vivències i una classe, sí una classe d’un gran mestre a altres mestres. I és que Majoral mai no deixa indiferent. Incideix en aquelles coses que ens mouen, que ens fan sentir d’aquí. A la sessió, el professor va estar acompanyat per un altre mestre, Miquel Brunet, qui, amb algunes intervencions puntuals, parlades i tocades al piano, també va dir la seva i va afegir mestria a la xerrada. Ah! I va mostrar un instrument musical curiós, el theremín.