L’infern pot ser revocable

El Premi Pollença de Narrativa 2021 s’ha atorgat a l’aplec de tretze relats que sota el títol Ran de bàratre presentà la periodista mallorquina Aina Riera Serra. En la seva dotzena edició, aquest guardó sembla haver assolit gran força, vistes les propostes guardonades en les darreres edicions. A aquest Ran de bàratre s’originen màgies, miracles i fantasies molt a prop de l’abisme infernal. Perquè bàratre té una doble accepció, com a abisme que ens pot obrir portes, com a infern que tal volta les tanca, o ens agombola amb la seva escalfor.

Aquest conjunt de relats té un eix comú, que és un passeig ciutadà per la Palma nadiua de l’autora que, a partir de les seves tresques periodístiques, ha anat triant personatges ciutadans no tant per a fer-los un retrat com per a aprofundir-ne en el seu tarannà i la mateixa visió del món. Perquè la seva escriptura entremescla la realitat amb la fantasia i fins i tot els somnis, per arribar a mostrar tres diferents mirades intercalades als episodis.

Proposa una visió molt poètica, des de la cita amb què encapçala el llibre, el vers de Tonina Canyelles «Tu pots dir la meva barca, però les veles són del vent», que deixa un ample marge a la interpretació lliure d’aquests relats.

Jo destacaria a la construcció narrativa d’aquestes peces l’ús magnífic d’un català clar i punyent, però especialment del monòleg interior, que s’intercala amb la narració del que succeeix a fora del personatge mentre també ens arriba la veu del seu pensament intern. La zebra és exemple d’això que vull dir: a una trobada entre amics mai no copsaríem tot allò que l’autora ens transmet, perquè amb ella som fora alhora que dins dels personatges, del que diuen i també del que callen.

Així, hi trobam encontres d’amics, com la copa que unes amigues fan a la sortida del teatre; tot d’allò més quotidià, malgrat que sempre sorgeix un punt de fantasia que se’n va més enllà. Hi ha reunions de sense sostre (us en recordau quan a la plaça dels patins hi vivien?) i la gentrificació de la ciutat de Palma, com també la crisi d’un escriptor que es queda en blanc, o la vella que s’ha quedat sense butà; fins i tot mafiosos molt reals. Fa relats de moments quotidians amb aproximacions a la literatura fantàstica, que va i ve, no ho impregna tot, però sempre té presència. Realitat alterada, li diu a això Sebastià Perelló en el text de contracoberta, i potser ho és.

Clou el darrer relat l’autora Aina Riera amb una desesperança que ens envia cap a l’infern: «de llavors ençà, visc en la mateixa tàvega ombrívola que aquest grapat de gent que, de tan idealistes, he començat a dubtar que siguin els meus contemporanis.» Fins i tot la proposta de triar el final és inevitable. Sort, però, que «la literatura, a diferència de la vida, té la virtut de ser revocable.»