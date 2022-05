1. Una enhorabona a l’Ajuntament de Palma que fa que als peus dels arbres de l’avinguda que puja des del carrer Picasso fins a Son Rapinya hi trobem flors que donen un toc cromàtic a les aceres. Caminar per aquest indret, anant al Trui Teatre a escoltar la Simfònica o venint de passejar pels camins de Son Puig o Son Muntaner sigui més agradable. Per tant, una recomanació al consistori: Per què no seguir aquest exemples a molts d’altres carrers de Palma que tenen arbres sembrats? Segur que els que hi passegen ho veurien amb bons ulls (mai més ben dit), ja que els hi alegraria la passejada.

Monet a Mallorca

2. I seguim amb temes florals i cromàtics. Passejar pel Pla de Mallorca és un gust durant la primavera. Tots els camins i fins i tot els sembrats estan plens de flors de diferents colors, en especial de margalides i roselles, que els converteixen en una quadre vivent de Monet. Com a exemple vos recomano anar de Vilafranca a Felanitx pel Pla de l’Enzell. Una autèntica pluja de colors! O de Sant Joan a Petra. O de Pina a Sant Joan. Molts són els llocs en els quals, durant aquest mes de maig, floreixen aquestes plantes que afegeixen al seu encís el fet de ser efímeres. Les roselles diuen no, titulà l’enyorat Guillem Cabrer una de les seves obres de teatre. Metàfora del fet de ser efímeres i no permetre ser trasplantades. Natura sàvia, en definitiva.