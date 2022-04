La història natural i l’art tenen poderoses arrels comunes. Basta evocar Altamira, i a ca nostra, Cristòfol Vilella. Ara disposam d’un altre fruit (precisament) d’aquesta intensa relació: Diàspores, fruits i llavors de la Flora balear. Dispersió.

Es tracta d’un volum consagrat a presentar, en català, castellà i anglès, un total de 376 plantes silvestres (de les quasi 2000 que han estat catalogades fins avui a les Illes) que prioritza, precisament, un element biològic tan important com són els fruits i les llavors. És obvi que la supervivència i la distribució en el territori de cada espècie depèn, directament, de la capacitat d’enviar llavors fèrtils a una certa distància de la planta mare, de vegades molt limitada, de vegades amb capacitat re recórrer molts de quilòmetres, fins i tot de travessar la mar. Moltes es transllades gràcies al vent, altres dins el tub digestiu dels aucells, o adherides a la pell dels mamífers (o la roba humana). Moltes de les que ocupen hàbitats molt especials no se n’han d’allunyar i l’Evolució ha afavorit que puguin germinar al peu mateix, on arriben per gravetat.

La gran aportació del llibre és una iconografia esplèndida, que devem a la perícia i la voluntat de Josep Bonet Capellà, que ha aconseguit, en una feina d’anys, retratar amb els augments necessaris a cada cas, aquesta ingent quantitat de vegetals. Els resultats són excel·lents, com comprovarà qualsevol lector. Hom es demana quines són les arrels de l’estètica de la natura (en molts casos invisible per diminuta), una estètica tan vinculada a la utilitat que no pot deixar de sorprendre i, sobre tot, d’emocionar.

D’altra banda, es presenta la descripció botànica de cada planta amb imatges identificatives (la flor, entre elles), els seus noms i èpoques de floració i fructificació.

L’obra ha estat editada per la Fundació Jardí Botànic de Sóller-Museu Balear de Ciències Naturals, que no existirien sense la tenacitat extraordinària de Josep Lluis Gradaïlle, autor dels texts. El llibre hi pot ser adquirit o comanat (https://jardibotanicdesoller.org/) al preu de 60 €.