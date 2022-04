Rellegir ‘L’Home que calculava’ és recordar algunes de les endevinalles clàssiques amb nombres

Una trama novel·lesca meravellosa ens descobreix la vida de Beremiz Samir i com, amb l’ajuda de les matemàtiques, aconsegueix primer conquerir el cor d’una dona i, després, l’estima d’homes rics i savis. Beremiz fa un viatge apassionant on ensenya a poetes i mercaders, califes i savis que les matemàtiques no tenen només veritat, sinó una bellesa prodigiosa. L’home que calculava és una història fantàstica que ens desvela els secrets dels números i el seu estret lligam amb els grans problemes de la humanitat.

Malba Tahan és el pseudònim d’un famós matemàtic brasiler autor de diversos llibres de gran èxit escrits amb el desig de fer conèixer els misteris i delícies de les matemàtiques. L’home que calculava, traduït a moltes llengües, s’ha convertit en un llibre mític al Brasil, i a Itàlia ha estat rebut per la crítica com Les mil i una nits de les matemàtiques.

Editat el 1998 al català per l’editorial Empúries, aquest volum és del tot recomanable per estudiants i professors, ja que es pot emprar molt bé dins les aules de secundària i fins i tot de primària. A gairebé cada capítol s’hi planteja un enigma que d’entrada sembla de difícil, per no dir impossible, solució, però que quan el resol el protagonista, aleshores, ens sembla fàcil i entenedor.

Problemes clàssics com el de l’inventor del joc d’escacs que va demanar una quantitat exponencial de grans de blat sobre cada casella o el dels germans que han de repartir una herència d’un nombre indivisible de camells o del repartiment de vuit pans entre tres viatgers pel desert... tots aquests enigmes i més, ens sortiran a camí. Llegiu-lo o rellegiu-lo de nou. Hi trobareu, segur, sorpreses que no us decebran.