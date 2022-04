1 El gran Teatre del Liceu de Barcelona està d’aniversari. Està de festa, en definitiva. Ha complert 175 anys. Que es diuen aviat però que amaguen moltes històries i nits memorables. Per celebrar l’efemèride, fa unes setmanes la gran sala de les Rambles barceloneses acollí una gala lírica amb grans noms de l’òpera actual.

Trilogia

2 Vaig tenir ocasió d’assistir, pocs dies després de la gala esmentada, a una representació de Don Giovanni de Mozart, ja que el Liceu ha programat per aquest mes d’abril les tres òperes que el compositor de Salzburg va escriure en companyia del seu llibretista Lorenzo Da Ponte. Aquestes òperes són Cosí fan tutte, Le nozze di Figaro i Don Giovanni. Totes han estat presentades en dies consecutius i amb unes produccions coherents: Una escenografia signada per Antoine Fontaine i una direcció musical a càrrec de Marc Minkowski. El resultat, del tot satisfactori, ja que a més d’aquests dos grans artistes francesos, en el repartiment hi trobam un grup de veus molt interessants, les quals, sense ser de primeríssim nivell, sí que resolen amb notable els seus compromisos. Enhorabona doncs al gran Teatre, per l’aniversari i per aquesta proposta triple.