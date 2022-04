Germà pubil

Els Germans Tanner no són família, lo de germans és mentida, vull dir que entorn al músic Joan Carles Palou s’hi mouen diferents instrumentistes que, amb el líder, formen una banda de pop, que ara, just fa uns mesos, ha tret el seu segon disc titulat Quan tot era senzill.

Fer un disc no ho és senzill, per tant en el títol hi trobam ja una altra mentida. Idò de mentides va la cosa. I que sia així per molts anys, ja que els resultats del que ens presenten aquests no germans és del tot recomanable.

Després de Grans Fracassos i altres cançons que ningú no vol escoltar (més mentides, ja que no va existir el citat fracàs i les cançons varen ser escoltades per un bon grapat de persones), ara ens arriba aquest segon volum, un conjunt de deu temes amb el denominador comú del tu a tu, de la intimitat, en definitiva.

Aquest enregistrament, que ha produït Mateu Picornell i que ha editat Blau, representa un canvi d’estil, no radical, però si una mica redireccionat cap a altres latituds.

És del tot necessari remarcar que les lletres són del tot plenes de poesia i encant i els arranjaments instrumentals mesurats i plens de vida.

Paga la pena esmentar la col·laboració especial de Miquel Gibert del grup La Granja, que s’uneix als altres membres: Ester Mas, Pepo Granero, Iván Tobíasi, naturalment, Joan Carles Palou. 1

Estam doncs davant un disc interessant, de línia intimista i que aconsegueix, sense estridències, seduir-nos. Molt recomanable. Ah! i amb una versió en català de A Simple Twist of Fate, de Dylan.