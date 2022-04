El suplement és el camí

1.Si heu arribat fins aquí, amables lectors, seguint l’ordre natural de la pàgines, ja vos haureu adonat que aquesta edició de Bellver és la número 1100, un nombre ben rodó, format per dos uns i dos zeros i que en el llenguatge binari també té sentit. I és que arribar el 1100 té molt de sentit, sobretot el de la perseverança, de part dels editors i directors/es del Diario de Mallorca, a qui no podem fer més que agrair que creguin en la Cultura, en majúscules. També la perseverança dels col·laboradors, que aporten setmana rere setmana el seu saber i bon fer: La de les persones encarregades de la maquetació, que hi posen tot l’art i tota la imaginació possible. Perseverança també dels lectors, que setmana sí i setmana també ens ajudau a créixer i a fer-ho una mica millor. Arribar a aquest número rodó és, per tant, una tasca col·lectiva. Arribar, però, no és la meta, el dia a dia és l’objectiu. El propi suplement Bellver és el camí.

Predecessors

2.Aquest exemplar, aquest número 1100 no seria possible sense les persones que ens han precedit en les tasques de coordinació. A totes elles, moltes de gràcies per començar pel número 1, seguir amb el 100, 500, i així fins ara. Gràcies companys que heu cregut en aquestes vuit pàgines de Cultura setmanals. Gràcies i Enhorabona. Molts d’any i molts de Bellvers més!