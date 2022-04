Sobre Torrandell i la seva Sonata

El disc que avui comentam fa el número 36 de la col·lecció El Patrimonio Musical Hispano que publica la Sociedad Española de Musicologia. Recuperar el nostre patrimoni és una gran tasca. Si a més, es pot afegir el mèrit de fer-ho amb una gran versió, el resultat es converteix en una joia. Es tracta del disc que es diu Música española para violonchelo y piano: A. Torrandell, M. Bonnín y R. Lamote de Grignon i són els intèrprets Angel G. Jermann al violoncel i Jesús Gómez Madrigal al piano.

Ens ha interessat especialment aquest enregistrament perquè inclou la Sonata opus 21 per a violoncel i piano d’Antoni Torrandell, el músic nascut a Inca el 1881 i mort a ciutat de Palma l’any 1963, un compositor que és una figura cabdal per a la nostra música.

Torrandell va esser un músic que inicià la seva formació de la mà de son pare, organista de la parròquia d’Inca, i que prosseguí amb el també inquer Josep Balaguer i amb Bartolomé Torrens. Anà a Madrid, on al Conservatori tendrà els mateixos professors que Josep Balaguer venera a casa seva de Palma amb els retrats gravats al mirall de les cornucòpies que decoren la sala de música: Josep Tragó com a professor de piano i Pedro Fontanilla d’harmonia.

Ja al 1905, amb només vint-i-quatre anys és quan parteix a París on estudia amb Ricardo Viñes i amb el gran representant de l’Schola Cantorum, Charles Tournemire, qui havia estat deixeble de César Frank. És en aquesta línia de composició postromàntica en què s’inscriu el treball d’Antoni Torrandell, que per mor de la guerra mundial i també per la necessitat d’atendre el seu pare, torna a Mallorca, on romandrà finalment fins a la seva mort.

Mai no deixa de compondre, però la seva producció es veu clarament ressentida. L’any del seu definitiu retorn, el 1932, tenia enllestida la composició de la meitat del seu catàleg. Sempre ens demanarem com hauria crescut la seva obra si les circumstàncies haguessin estat unes altres.

Amb trenta anys havia escrit Antoni Torrandell aquesta Sonata per a violoncel i piano, peça que inevitablement ens du a pensar en la Sonata per a violí de César Frank, freqüentment executada amb violoncel, i que és una de les obres més interpretades. I la situam a la vora precisament per igualar-la en força i resultat musical. Perquè la Sonata de Torrandell té semblant vàlua.

La versió que ens ofereix aquest disc ens dóna bona mostra. Amb un impactant tema en què escomet la partitura el violoncel i uns interessantíssims diàlegs entre piano i cel·lo, manté una estructura de clàssica simetria i s’ajusta al tarannà tardoromàntic de la millor composició afrancesada (dit amb tot el respecte) d’Antoni Torrandell.

Val a dir que l’ocasió d’aquest enregistrament sorgeix de la mà d’un jove violoncel·lista mallorquí, Marc Alomar, qui la mostrà al seu professor Angel G. Jermann, especialment interessat en el rescat d’aquella música de començaments de segle poc interpretada; aquest disc n’és el resultat, una esplèndida gravació en què la Sonata op. 21 de Torrandell forma conjunt amb la Sonata en mi menor del canari Manuel Bonnín (1898-1993) i amb Bagatelas fin de siglo de Ricard Lamote de Grignon (1899-1962).