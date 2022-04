Joves i edicions noves

1 Com cada any, el passat dissabte, 2 d’abril, va ser el Dia del llibre infantil i juvenil. M’ho recorda Miquel Rayó, qui també m’envia el text commemoratiu, que entre altres coses, diu que: “Al llarg de la història, les guerres han afectat els innocents i sobretot els infants. Ells són els primers que pateixen i ho fan més intensament. Sabem que quan els infants es troben en un país en guerra sofreixen un gran trauma fins i tot quan no tenen ferides físiques. El mateix passa amb els infants que de sobte perden tota la sensació de seguretat i pau. Això pot ser profundament traumàtic. Creiem que la literatura, especialment la literatura infantil, té el poder de canviar el futur, d’ensenyar a les generacions següents a no destruir sinó a negociar, ja que no hi ha res més destructiu que la guerra”. Paraules sàvies i tristes alhora.

Partitura

2 L’amic i col·laborador d’aquest suplement, Antoni Pizà, juntament amb María Luisa Martínez acaba de publicar a l’Instituto Complutense de Ciencias Musicales la seva edició crítica del Quinteto en sol mayor para piano y cuerda de Tomás Bretón el compositor de Salamanca que va néixer el 1850 i va morir a Madrid el 1923. Escrita el 1904, aquesta obra havia desaparegut fins que els musicòlegs la van descobrir i va ser immediatament estrenada en un concert en viu a la Fundación Juan March de Madrid el 2018. Enhorabona per aquesta nova aportació a la història de la música. Una més de l’estudiós felanitxer.