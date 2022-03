Q, de Quart i de Quaranta

1. Segueixen els actes per celebrar els quaranta anys de la Llibreria Quart Creixent, un dels indrets de Palma que convé visitar adesiara. La setmana passada, a la rebotiga de l’espai del carrer Rubí s’hi presentaren dos llibres: la novel·la Si no et salven les dones... de Jordi Fernando Aloy, i Rafel Crespí, la tenacitat de viure. Dissabte que ve es presenta un altre volum d’El món màgic de Lot de Joana M. Pastor. I és que una llibreria ha de ser també un lloc per a la festa, per a la trobada, per a la sociabilització. I Quart Creixent ho és, no només posa llibres a l’abast de tothm sinó que convoca i promou.

Efemèride

2. Recordem que la llibreria Quart Creixen obrí les portes el 12 de febrer de l’any 1982, sempre amb l’ideal, que ha pogut conservar fins avui, d’obrir un camí vers una normalització social i lingüística. Per tal de recordar i celebrar l’efemèride, els amics de la llibreria han editat un cartell, que té com a fons un dibuix que el pintor Damià Jaume ha creat per a aquesta ocasió. Un altre regal és el poema que, expressament ha escrit Antoni Vidal Ferrando. Celebrem la data i aquest aniversari. I què millor que anar a la llibreria a culejar una mica? Segur hi trobarem algun llibre que paga la pena.