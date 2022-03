Cal agrair i comentar avui dues recuperacions notables. Ambdues procedeixen de la narrativa nordamericana per a infants i joves. Curiosament, les dues novel.les ens parlen de secrets, des de mirades distintes i des de distintes situacions o intensitats.

Los archivos secretos de la Sra. Basil E. Frankweiler, d’E.L.Konigsburg, va tenir la primera edició en llengua anglesa l’any 1967. És un clàssic. Un puente hacia Terabithia, de Katherine Paterson, fou publicada l’any 1977 (si la font d’informació és correcta), també és un clàssic. D’aquesta n’hi ha una versió recent en pel.lícula ben recomanable (2007). Encara es pot veure en qualque canal digital. La pel·lícula, però, té uns apunts fantasiosos de Terabithia (un país imaginari on hi pot haver ogres i altres sers màgics) que no són en el text. Perquè, i aquest és el gran poder de la literatura, en el llibre la fantasia s’hi insinua, i prové sobretot de la imaginació que l’autora fa néixer de la il·lusió dels dos protagonistes: Jess i Leslie.

Na Leslie és fantasiosa, en efecte. Però, regala al seu amic seny i alhora vida. És imaginativa, tendra i coratjosa, i compassiva. Posa a l’abast d’en Jess, més realista i limitat en extracció i en expectatives vitals, les Cròniques de Nàrnia, perquè ell aprengui a viure, des de la lectura i el joc compartit, en un món imaginari i naturalment secret. S’hi penetra gràcies a una vella corda penjada sobre un torrent. No hi ha pont. N’hi haurà al final, quan els fets trenquen dramàticament jocs i curses... El dol estreny. Les paraules d’un pare allunyat emotivament i d’una professora esquerpa, atenuaran la pèrdua. Gran final: podem amb tot.

Clàudia i Jamie, els germans protagonistes de Los archivos secretos de la Sra. Basil E. Frankweiler fugen de casa. Ella és racional, mesurada i ho planifica tot. És a una passa de fer-se gran. Ell és encara infantil, espontani i, en el joc de cartes, trampós. És incapaç de guardar un secret. S’oculten en un gran museu i aconsegueixen viure-hi una setmana. Els diàlegs entre els dos són intel.ligents, versemblants, divertits. Comparteixen. Discuiteixen. Creen òbviament una gran inquietud en els seus pares. El text ens parla del valor dels secrets, i del temps que poden durar o que els hem de fer durar. I parla de la voluntat de viure l’aventura i del coratge que cal tenir per viure-la. La narradora, una dona molt gran i amb un arxiu molt misteriós i divers, ens ho explicarà tot poc a poc.

Ambdós relats estan molt ben escrits i estructurats. Cada personatge, cada moment, cada escena arriba quan ha d’arribar. Són obres escrites amb mestria. Segueixen una tradició llarga. La de la literatura infantil i juvenil escrita en llengua anglesa, i això vol dir tot el seu ample àmbit lingüístic. La seva reedició en castellà és una bona notícia.