Foc, llengua, bellesa i temps: el cóctel humà

Entre la immensa diversitat de la vida, excel·leix una espècie de primat amb senyalades singularitats i capacitats úniques: la nostra. Evidentment, ens interessa per motius subjectius però si un dia un observador alienígena tengués accés al planeta, centraria per força la seva atenció en aquest mamífer dret, social i avui abundantíssim, que ha imprès la seva petja a tota la biosfera.

Gaia Vince, una competent assagista britànica i australiana, antiga editora de Nature i de New Scientist, va publicar el 2019 un text excepcional Transcendence, editat en castellà per Biblioteca Buridan el 2021. La tesi de l’autora és que l’èxit biològic de la única espècie humana que ha sobreviscut es basa en quatre factors clau: el domini del foc, l’ús del llenguatge, l’ànsia per la bellesa i la comprensió del temps.

És evident que el domini del foc va ser imprescindible perquè una moneia tropical, de pell nua, pogués sobreviure en climes temperats i freds. Aquesta gran passa de l’evolució cultural va donar-la un avantpassat nostre, Homo erectus. La relació del foc amb el creixement del cervell és mútua: tenia prou neurones per adoptar una nova conducta tan important, i els resultats (cuinar aliments, caçar amb més eficàcia) van fer créixer el cervell. Tant, que el part humà requereix pràcticament sempre d’ajuda externa, pel volum del cap del nadó. Ajuda familiar teixida precisament entorn del foc, també bàsic per a la nostra socialització. L’ús humà del foc ha modificat la immensa major part dels paisatges de la Biosfera. Una història apassionant, que Vince presenta amb detall i evidències.

El llenguatge, exclusivament oral durant moltes desenes de mils d’anys, és clau per a la cohesió social, i és també un fenomen biològic sotmès a l’evolució. L’examen del procés que ens presenta l’autora és apassionant. Vat aquí una mostra: un escàner cerebral permet distingir entre monolingües i bilingües! El pas de llenguatge verbal a escrit suposa la multiplicació de la seva eficàcia com a transmissor d’informació, a l’espai i en el temps.

Fa 700.000 anys, per tant abans de l’època d’Homo sapiens, ja hi havia incipients arts decoratives (s’han trobat conquilles d’aquella època manipulades amb fins ornamentals). Les ànsies estètiques del humans han estat i són fonamentals per a l’espècie. L’autora demostra la seva relació amb el comerç (un altre adhesiu social essencial) i amb la organització de la humanitat.

La darrera coordenada en l’esdevenir humà és, segons l’autora, la consciència del pas del temps, també molt arcaica, com ho prova un rellotge lunar tallat a un os d’àguila trobat a Dordonya i datat en 30.000 anys d’antiguitat.

Sobre aquest entramat, sorgeix la idea que l’home ha evolucionat, físicament i cultural, fins a l’estadi de superorganisme, capaç fins i tot de colonitzar el futur, ja que el que feim avui té conseqüències majors sobre moltes generacions a venir.

En definitiva, l’assaig de Gaia Vince resulta una lectura estimulant, carregada de dades i explicacions que ens ajuden a entendre l’epopeia humana, amb un llenguatge clar, planer i precís, sense termes d’especialistes. Biòlegs, sociòlegs i historiadors en poden gaudir especialment, però no cal informació prèvia de cap d’aquestes disciplines per resultar captivat per aquesta explicació del passat de les humanitats (en definitiva, com la darrera de les espècies d’hominins, per ara; per tant, el plural està justificat) i de les possibilitats que ens ofereix el futur.