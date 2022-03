Adiós al gigante Richard Rogers

Nacido en Florencia (1933), desde donde se trasladó su familia anglo-italiana a Londres, Richard Rogers es un arquitecto británico muy discutido en Inglaterra donde muchas veces no le dejaron hacer lo que se le permitía en el resto de Europa. Su importancia en la arquitectura del siglo XX es indiscutible, como lo es la importancia del High-Tech como aportación, principalmente británica, al resto del mundo. Junto con Foster, Renzo Piano y Nicholas Grimshaw, son los pilares fundamentales de esta arquitectura que hipertrofia la tecnología. Es difícil separar a Richard Rogers de estos otros monstruos, por una parte formando el grupo Team 4, con Su Brumwell (que sería su primera esposa) y con Wendy y Norman Foster, aun sin acabar la carrera, hicieron casas interesantísimas como la propia de los padres de Brumwell o la que Stanley Kubrick recogió en su Naranja Mecánica para el escritor.

Pero el maridaje más exitoso fue el que le unió a Renzo Piano para hacer el Centro Pompidou en París. Ya estamos muy acostumbrados a su imagen, pero el sorprendente proyecto entraba violentamente en el barrio de Beaubourg (¡ciudad bella!). El contraste brutal animaba la zona y aquella plaza, hoy más decaída, hervía de vida mientras la fuente de Niki de Saint Phale giraba sin parar. Pero entonces, en los ochenta, la fuerza política no se arredró ante las protestas de donantes del museo, de gente en general e incluso de diseñadores renombrados que se oponían al proyecto.

El traslado de esta arquitectura de contraste al Reino Unido no tuvo igual fortuna. Claro que tiene obras londinenses preciosas, y precisas como todo lo suyo, como el edificio de oficinas Broadwick House, con una gran cubierta curva, en el Soho. Pero si es verdad que la grandeza de uno se mide por el tamaño de sus enemigos, el Príncipe Carlos fue un tremendo ariete contra sus ideas. La “guerra” empezó cuando Rogers hizo el maravilloso edificio Lloyds en la City y por el contraste tan grande que tenía entonces su lenguaje tecnológico con el resto de la ciudad, el príncipe puso el grito en el cielo. Fíjense hoy, si lo comparamos con el desfile de edificios formalistas y banales que han venido luego. Por cierto su propio Leadenhall Building el “Rallador de Queso” es enorme y que “poca cosa” era el Lloyds. Pero esa actitud real de baja ralea, incluso recogida en su libro A Vision of Britain continuo sufriéndola el hijo de la “República de Florencia” y así, por ejemplo, cuando Rogers le pedía un debate para explicar su oposición al proyecto de Coin Street, un breve comunicado de Buckingham Palace decía: “El Príncipe no debate”. Tanto el Lloyd´s Headquarters en la City como sus propuestas para Coin Street, The National Gallery o The Barracks en Chelsea (proyecto que su Alteza Real desvió hacia el postmoderno Quinlan Terry) todas fueron criticadas por el hijo de la reina y es tanto así que Rogers que recibió el Pritzker, Gold Medal de la AIA... no fue galardonado en su ciudad con el premio del Royal Institute of British Architects (que Foster, Piano o Grimshaw si tuvieron y él tanto merecía).

Tampoco debían gustarle a Ernesto Nathan Rogers (primo de Richard Rogers), que abogaba por la continuitá con la historia de la arquitectura, y decía desde sus textos y su revista Casabella que las preesistenze ambientale eran parte fundamental del proyecto. Por otro lado, tiene gracia que Richard Rogers, adalid de la modernidad y la tecnología, viviera (y muriera este sábado) en una casa victoriana en Chelsea, eso sí, con un gran Mao de Andy Warhol en el salón...

Otros proyectos por toda Europa fueron bienvenidos, como el Palacio de Justicia de Amberes, o el Palacio de Justicia de Burdeos, al lado de otro palacio que es el Ayuntamiento y a dos pasos de la Catedral de Saint André, que no busca precisamente pasar desapercibido... En España hizo la intervención en la Plaza Monumental de Barcelona, que nos “acongojó” viendo aquel coliseo de ladrillo colgado en el aire, y ya que empezamos con el Team 4, acabamos con la Terminal 4 de Barajas que es una muestra más de esta arquitectura de los no lugares donde el High-Tech se encuentra tan cómodo, y donde, a partir de un módulo tremendamente bien diseñado, se genera una ley que se repite hasta el infinito o más allá... con unos leves cambios de color. Se nos ha ido uno de los grandes, ha cerrado sus ojos achinados, no para reírse como siempre, sino para despedirse para siempre.