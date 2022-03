Petjada profunda de Maria Antònia Oliver

Ens ha deixat, aquest febrer, l’escriptora, traductora, periodista i activista Maria Antònia Oliver, una de les veus més destacades de la literatura catalana de la segona meitat del segle XX. Guard un record boirós de la primera vegada que vàrem parlar, essent jo estudiant a la Universitat de Barcelona i formant part d’un grup d’incipients lletraferits que vàrem convidar-la, a ella i a la seua parella, en Jaume Fuster, perquè ens venguessin a explicar com es fa això d’escriure novel·les. Sé que tots dos em varen impactar. I que la seua obra ha deixat marca a la literatura catalana.

Na Maria Antònia Oliver ha presentat diferents estils i temàtiques, en el camp de la novel·la i de la narració curta. Estudi en lila, per exemple, ha estat un dels llibres que més han influït les generacions jóvens de l’etapa de la transició. Hi mostra, a banda d’una trama narrativa ben construïda, el seu compromís amb el feminisme. O podem passejar-nos per diverses trames detectivesques (per exemple, a Antípodes, de la mà de la investigadora Lònia Guiu, un dels seus personatges més populars).

Dins la narrativa de caire social, destaca Joana E., una novel·la que explica millor que cap assaig o estudi econòmic o sociològic els canvis que s’han operat a Mallorca (i a la resta de les nostres illes), meteòrics, amb el pas d’una economia pràcticament de subsistència, en una societat tradicional, a una economia postindustrial (sense haver comptat amb les etapes intermèdies que han existit pràcticament arreu). De la novel·la Amor de cans n’ha sorgit una de les sèries de més audiència a la Televisió de les Illes Balears. I, encara, hi apareix una preocupació de l’autora pels drets socials i pels drets civils de totes les persones, especialment ben copsable a la seua última novel·la: Tallats de lluna.

En el camp de la narrativa curta, Maria Antònia Oliver hi va fer tant incursions individuals com col·lectives, de la mà del grup Ofèlia Dracs (format per ella mateixa, Guillem-Jordi Graells i Oriol Pi de Cabanyes, entre d’altres). Aquest col·lectiu varen publicar obres com Lovecraft, Lovecratf, amb narracions de caire terrorífic; Negra i consentida, amb obres del gènere negre; tot passant per un volum de narracions eròtiques que, en el seu moment, va gaudir d’un gran interès entre els lectors en llengua catalana.

Professionalment, Maria Antònia Oliver va conrear tant el guió televisiu com les col·laboracions a revistes i diaris. Entre aquestes col·laboracions periodístiques, hi podem comptar les realitzades a mitjans com ara Serra d’Or, la revista de cultura i pensament de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Canigó, el mític setmanari dirigit per Isabel-Clara Simó que durant anys i panys va ser l’únic publicat en llengua catalana; i diaris com l’Avui o Diari de Barcelona, a banda d’un grapat de col·laboracions a diversos mitjans de les Illes Balears i de la resta dels Països Catalans.

Finalment, pens que cal destacar la seua tasca com a traductora. Maria Antònia Oliver va traduir al català obres de la literatura angloamericana, de la literatura francesa i de la literatura italiana. Entre les autores i autors que va traduir destaquen Virginia Woolf, Mark Twain, Robert Louis Stevenson o Herman Melville (de qui va traduir la cèlebre Moby Dick).

Ens ha deixat, doncs, una tot terreny de la literatura (conreadora de gèneres diversos i autora en els diferents papers de l’àmbit de les lletres), una persona compromesa amb la cultura catalana i amb la plena normalització de la llengua i una persona, així mateix, de profund compromís cívic (va ser, per exemple, la primera presidenta de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca). La seua obra resulta clau per entendre un període tan important de la nostra història com la segona meitat del segle XX i el tombant al segle XXI. I la seua empremta en les nostres lletres ja serà, per sempre, clara i profunda.