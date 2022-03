Llibres prohibits

Pagaria la pena llegir aquest llibre, L’Amy i la biblioteca secreta, d’Alan Gratz, que edita molt bé Takatuka, només per la llarga i selecta relació de títols que s’hi exposa entre rampellades d’intel.ligència i de bon humor, i a través d’uns diàlegs vius i unes accions molt dinàmiques. Els llibres citats són de lectura més que recomanable. Des de Pippi Calcesllargues a Els jocs de la fam, des d’El Hobbit fins a Harry Potter, des d’Un pont cap a Terabithia fins a... vuitanta títols de literatura infantil i juvenil sobre els quals penja des de fa uns anys l’amenaça de ser retirats de les lleixes de les biblioteques escolars i/o públiques dels Estats Units. Qualcú creu que són inadequats per als joves lectors. Fins i tot na Caputxeta Vermella ha rebut i rep aquesta amenaça! Això arribarà a ca-nostra ben aviat.

Per això cal parlar d’aquesta oportuna i divertida proposta d’Alan Gratz, autor nordamericà que ha sabut expressar amb gràcia contundent el problema de la censura dels llibres per a lectors menuts (o no tant). Els personatges infantils protagonistes de L’Amy i la biblioteca secreta són versemblants, simpàtics, intel.ligents. Tant, que arriben a imaginar un argument definitiu per combatre la censura que una mare vol imposar a l’escola: la reducció a l’absurd, que l’inoblidable Rodari ja sabia fer servir, i que han usat des de temps antics els matemàtics o els filòsofs. Si hem de prohibir un llibre perquè pot ferir la meva susceptibilitat, cal prohibir-los tots, perquè tots són potencialment capaços de ferir la susceptibilitat de qualcú. I Gratz, a més, no menysprea qui vol censurar. De fet, tots els personatges del llibre cauen bé. Són bona gent. Potser actuen des de l’error.

Amy, amb els seus companys Rebecca, David, Trey i altres, organitzaran una positiva revolta cultural al seu centre escolar. Implicaran l’escola sencera, pares i mares, el consell del centre... Aquest llibre és dedicat a “les bibliotecàries i bibliotecaris d’arreu del món”, encarnats aquí amb la senyora Jones. Conté una bella defensa del llibre, dels autors i la seva llibertat, dels lectors i la seva llibertat, també. Això sí, deixa en mans dels pares i mares la decisió final: quins llibres han de llegir els nostres fills. Una gran responsabilitat.