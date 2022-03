J’adore els diaris íntims

No som un lector fidel de Chirbes. Record amb tendresa la seva primera novel·la, Mimoun, on vaig descobrir aquesta veu seva tan fonda i inquietant, tan plena de matisos i d’irisacions. La seva darrera obra, pòstuma per desgràcia, Paris-Austerlitz, és una festa verbal d’un narrador virtuós que coneix una mala fi de secrets dels llenguatges i els dona amb totes les generositats del món. I els seus Diarios. A ratos perdidos 1 y 2 (Anagrama), són quatre-centes planes de generositats entregades amb cos i escriptures al lector fervent.

Ja he dit espesses vegades que som un lector apassionat de diaris des de la meva adolescència. Quants d’horabaixes d’estiu, amagat a l’escala orejada que duia a la terrassa d’estendre de ca la padrina na Joana Payeras del Terreno, vaig riure, vaig plorar, vaig gaudir, vaig viure amb les aventures personals d’aquella al·lota, Maria Bashkirtseff (quina rara casualitat i quina estranya coincidència, ara descobresc gràcies a la Viquipèdia que era ucraïnesa i el seu nom en ucraïnès és Марія Костянтинівна Башкирцева), que, malgrat que va morir a vint-i-cinc anys, ens ha deixat uns milers de pàgines d’un Diario de mi vida (Colección Austral, Espasa Calpe) tan innovador com revolucionari per a una dona nada el 1858 i morta el 1884. Pintora, escultora, cantant, escriptora que diu en una de les seves pàgines unes línies que la defineixen a la perfecció: Me parece que nadie ama todo tanto como yo: artes, música, pintura, libros, mundo, vestidos, lujo, ruido, calma, risa, tristeza, melancolía, bromas, humor, frío, sol... adoro y admiro todo... Todo se presenta para mí bajo aspectos interesantes o sublimes: yo querría verlo todo, tenerlo todo, abrazarlo todo, confundirme con todo...

M’he passat un parell de mesos llegint i rellegint els Diarios de Chirbes i puc dir que m’han entretengut, m’han ensenyat, m’han fet companyia, m’han emocionat, m’han fet gaudir d’una prosa senzilla i transparent en què d’una forma lúcida, clara, dura i seductora un home que escriu es despulla davant els seus lectors amb totes les seves indecisions, pors, il·lusions, malalties, aventures, dubtes, enamoraments, treballs i dies. No té pèls a la ploma i ens dona les seves opinions sobre temes essencials de la vida: el sexe, les arts, la política, el cinema, la música i, sobretot, la literatura. I tot això ho fa sense escarafalls ni gests excessius, d’una forma ordenada i amb un cert pudor quasi adolescent que de vegades es desferma i es converteix en confessió apassionada. La passió amara la seva escriptura quan parla dels llibres que li agraden, quan ens conta les raons i les desraons de la seva tria, quan ens mostra com basteix la seva obra i ens fa entrar en el seu obrador literari amb tots els seus fervors, les seves recerques, els seus fracassos i neguits i les seves alegries. La novel·la és potser el principal material d’estudi i reflexió. Es demana quan un text es converteix en novel·la, què vol dir contar bé, la importància essencial de l’estil i la necessària disciplina per aconseguir l’obra ben feta. Algú es pot demanar si el diari íntim pertany a l’autoficció o a la metaliteratura. M’és igual. Des de sempre he pensat que els diaris són ficcions que s’inventa l’escriptor per poder contar i cantar. Per res del món se m’ha ocorregut mai cercar si allò que conta té una documentació que l’avali. No tendria sentit. Només l’avala l’estil, la forma. I en el cas de Chirbes les distintes formes que fa servir al llarg dels anys constitueixen una trama i un ordit ple de delícies del llenguatge. Escoltau: A mano, los textos se me llenan de i griegas y de ques y porqués. La máquina me permite un estilo ajeno, de alguien que sabe más que yo, mira mejor que yo, capaz de utilizar construcciones sintácticas de más de media docena de palabras, y, si llega el caso, hasta unas cuantas esdrújulas. Son misterios, pero funcionan.

UNA VIDA.

L’agost de 2015 Chirbes va partir per sempre de vacances. I quan s’acosta el final dels Diarios hi troba tota la potència de l’escriptor que se n’ha temut que té el temps comptat, que la vida es pot acabar en qualsevol moment. Consciència de la finitud. La mort de la seva amiga Fiti, que va morir molt prest d’un càncer de mama molt dolorós, és un avís per a navegants que li fa adonar-se de la brevetat de l’existència. I la lletra ho reflecteix així: Tengo miedo. No veo nada delante. Toco el candil de barro que tengo sobre la mesa. Tiene mil años, lo encontraron en el huerto de mi abuelo. Es almohade. Cuando lo contemplo, y más aún al tocarlo, pienso en que alguien coció el barro y le dio forma, y me embarga la emoción por el mero hecho de que continúe la vida, constato emocionado, sí, emocionado (eso es Vallejo), la permanencia de las formas (tiene la misma forma que la de los candiles que yo conocí en mi infancia, los que usábamos en la casa que se levanta donde el candil almohade se encontró, estratos de continuidad). Un llibre magnífic i inacabable!