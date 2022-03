He vist, a la carta, el programa Zoom que va emetre IB3 TV el passat 26 de febrer. El tema: els sense sostre. El títol, explícit, no era altre que Generació sense sostre. Imatges que mostren la realitat i el dia a dia de moltes persones que viuen en situacions de precarietat total. Testimonis reals que, en primera persona, ens parlen de la seva situació, com la Laura que amb vuit-cents euros de paga ha d’assumir despeses que, només de lloguer, pugen a sis-cents euros. O el d’un pare que viu a Sa Pobla, amb dues filles i que ha quedat sense feina; a l’hora d’enregistrar el reportatge tenia un mes per abandonar ca seva. On deu ser ara?

Programes com Zoom són necessaris per a la conscientització però també per a la denúncia. M’agrada molt Zoom, el recomano sense reserves.

Revista

He rebut el darrer número de la revista Suma, que edita la federació espanyola de Societats de matemàtiques. És, aquesta, una publicació en la qual sempre hi podem trobar elements diversos, alguns curiosos i d’altres pràctics per emprar dins les aules. En aquest exemplar, el número 98, juntament a maneres d’emprar Sudokus a les escoles o un article sobre dues dones matemàtiques, hi trobam una experiència matemàtica que varen portar a terme a Mallorca na Susanna Morell, na Catalina Maria Pizà i na Maria Àngels Portilla, professores a centres de l’illa. Amb el títol de Geometria estel·lar, les matemàtiques relacionen l’aprenentatge de la Geometria a partir d’observar les constel·lacions. Interessant, sens dubte.