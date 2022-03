Tres coses que estan de moda

Estirando el chicle

No están de moda per ser dones però ho són. Carolina Iglesias i Victoria Martín dirigeixen i presenten un podcast que varen començar a gravar al jardí de casa dels seus pares durant el primer confinament. Són converses d’uns 70 minuts i que han anomenat Estirando el chicle. Només entrevisten dones, companyes, i parlen de temes en primera persona que fins ara no havien estat gaire presents als mitjans: la menstruació, la salut mental, el bullying,… des d’una perspectiva femenina, amb veu pròpia i criteri suficient per haver guanyat un Premi Ondas en el seu primer any de vida. Entre les dues tenen més 500 mil seguidors a instagram i s’han convertit en dues referents per les noves generacions, omplen teatres en una gira en directe que acabarà al més de setembre al Wizink center de Madrid i ja han esgotat totes les entrades. Han sabut dir que no a guionistes impertinents i projectes masclistes i ara en recullen el fruit. Són joves, emprenedores i còmiques. Són dones. No ho han tengut fàcil per arribar fins aquí.

El Barça femení

No están de moda per ser dones però ho són. Les jugadores del Barça han repetit la gesta que l’equip masculí del club va aconseguir amb Pep Guardiola a la banqueta. Ho han guanyat tot i ho han fet a més, amb un joc brillant i superant els rivals amb un domini que recorda als millors de la història. Tots els precedents de la llista han estat homes. Han trencat murs i barreres i ara per la rambla de Barcelona hi ha gent que es passeja amb camisetes amb el seu nom. Alexia Putellas ha estat pilota d’or i ha sortit a les portades dels diaris. No és que abans no hi haguès dones que recollisin aquest premi, és que abans no trobaven que fos important explicar-ho en primera plana. El seu discurs és fresc, empàtic i conciliador. Són producte de generacions que no han pogut complir els somnis i marquen el camí de les joves que encara podran somniar més gran. Mereixen tot el que els hi passa i al mes de març ompliran el Camp Nou en un clàssic que marcarà un abans i un després en el món del futbol.

Són futbolistes, professionals i ambicioses. Són dones. No ho han tengut fàcil per arribar fins aquí.

L’Ós d’or de Berlín

No està de moda per ser dona però ho és. La directora de cinema Carla Simón ha fet història al Festival de cinema de Berlín. La seva pel·lícula Alcarràs ha estat guardonada amb el presitigiós Ós d’or de la Berlinade. Es tracta del premi més important que s’ha otorgat mai a una pel·lícula en català. Alcarràs és el segon treball de Simón i porta el seu segell: una visió intimista, local i universal a l’hora. A la llista de precedents d’aquest festival encara hi apareixen el nom de poques directores, Alcarràs però és l’exemple de l’èxit d’una nova generació de directores que per fi comencen a tenir el seu lloc: Marta Nieto, Elena Martín, Clara Roquet,…

Són directores de cinema, creatives i exitoses. Són dones. No ho han tengut fàcil per arribar fins aquí.