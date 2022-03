A la recerca de la perfecció interior

Aquest any es compleixen quatre cents anys de la canonització de Teresa de Jesús, una de les grans protagonistes de la literatura mística i, sens dubte, una de les dones més importants de la seva època i de l’església. També aquest mes de març es compleixen cent anys del seu nomenament com a primera doctora honoris causa de la Universitat de Salamanca.

Teresa Sánchez de Cepeda Dávila i Ahumada va néixer a Avila el mes de març de 1515. Des d’edat ben primerenca ja va mostrar la seva vocació per la vida religiosa. Malgrat l’oposició del seu pare per fer-se monja, va ingressar a l’ordre carmelita poc abans de complir els vint anys. A partir d’aquells moments, la seva força i la seva voluntat volgueren que emprengués el camí contemplatiu. La seva vida va ser una continuació d’exercicis ascètics, de recerca de la puresa i d’èxtasi espiritual. Aquesta postura i l’interès per transformar el món provocaren el seu processament per la Inquisició, tot i que no tingué repercussions molt severes. No obliden que va poder fundar disset convents dins l’ordre de les carmelites descalces, on la pobresa era el seu modus vivendi.

Paral·lelament al seu món espiritual, Teresa de Jesús va professar un gran amor per la literatura, especialment pels llibres de cavalleries i d’herois, la qual cosa va estimular la seva imaginació i la fantasia. Des ben petita les lletres foren també la seva companyia, tot i no poder anar a l’escola per la seva condició de dona.

Un fet que li va marcar la vida va ser la malaltia que va tenir des de ben jove i que els remeis d’una curandera la varen dur a quasi donar-la per morta. Aquesta malaltia tendria repercussions fins el final, tant en la seva vida interior com en alteracions del seu cos.

Tot i que la seva obra escrita és molt extensa, podríem referir, tal vegada, com a obra literària més significativa, la seva Autobiografia o Libro de la vida, quaranta capítols dedicats a la seva vida interior, a l’oració, a la mística i a la seva relació amb Deu. En el seu Camino a la perfección, a través de l’oració, indueix a la recerca de la sublimitat i plenitud. En las Moradas del Castillo Interior, ens apropa a l’ànima i a l’espiritualitat.

Una altra manera de conèixer la vida de Teresa de Jesús és a través de les obres literàries, teatrals i cinematogràfiques. D’entre es pel·lícules i sèries, recomanaríem la magnifica sèrie de televisió escrita per una notable autora, Carmen Martin Gaite i dirigida per una de les millors directores espanyoles de la seva època, Josefina Molina, amb una excel·lent interpretació de Concha Velasco.

Del llegat de Teresa de Jesús, algunes de les seves frases que ens podríem acompanyar: Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porqué no muero.

No podemos hacer grandes coses, però sí cosas pequeñas con un gran amor.