L’estela de Stella

1- Hi ha persones que destaquen molt en el seu àmbit però que no arriben a ser les primeres, ja que queden eclipsades per altres que, sigui per bon fer o per més popularitat esdevenen número u. Pot passar en el món de l’esport, en el de l’art, en el de la premsa i en gairebé qualsevol altre branca professional. És el cas d’Antonietta Stella, la gran soprano italiana que fa uns dies ens ha deixat poques setmanes abans de complir 93 anys.

Eclipsada

2- Antonietta Stella havia nascut a Perugia i en la dècada dels anys 50 i 60 del segle passat va ser una de les grans intèrprets de les òperes de Verdi i Puccini, interpretant papers com Desdemona, Traviata, Mimí o Tosca en els grans teatres del món. Ara bé, el famós enfrontament, més fictici que real, entre Maria Callas i Renata Tebaldi (qui també ens ha deixat fa poc) va eclipsar la seva popularitat. Stella era gran, molt gran, però no va poder competir amb les dues veus que es disputaven el lideratge de la lírica femenina mundial. Encara recomanables els seus enregistraments, molts d’ells a les ordres del també gran Tullio Serafin. Són un referent.