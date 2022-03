Dones viatgeres que interpel·len el temps

El mite i la història com ens l’han contada fa que el primer gran viatger sigui n’Ulisses vivint l’odissea que va esser la seva tornada des d’Ítaca mentre na Penèlope l’esperava teixint a casa. Doncs nosaltres, ara, el que volem és reprendre aquell teixit de na Penèlope, que igual que feia de dia i desfeia de nit, pot anar i venir pel temps. Així, la dona no només ha sortit al món i ha demostrat la seva gosadia sinó que la literatura d’aquesta dona viatgera ens permet, també, anar i venir pel temps, des d’on enfrontar-nos a aqueixa realitat que encara ara no ens agrada.

Cristina Morató ens ofereix un ample i llarg recorregut per les dones al seu Viajeras intrépidas y aventureras (DeBolsillo, 2001); si el que en voleu és ubicar-les i conèixer-les, aquesta és la vostra publicació.

Però jo, el que vull fer, és continuar capficada a la novel·la on em trob, on la dona traspassa el seu temps i la seva circumstància i s’enfronta al món dels homes; ho va fer en vida, aquest personatge real que permet a la protagonista de la novel·la anar més enllà. De la mà de l’escriptora Patricia Almarcegui, lady Mary Montagu s’ha convertit en la veu que qüestiona la mirada tradicional.

El pintor y la viajera (Ediciones B, 2011) −que de moment podem llegir en castellà i en francès, però ben aviat també en persa−, és la novel·la en què la també viatgera Patricia Almarcegui fa reflexionar en veu alta a la seva viatgera, lady Montagu, i enfrontar-la fins i tot al pintor Ingres per a qüestionar-li la seva representació de la dona i del món orientalista en què l’insereix. Aquí sorgeix la rebel·lia que ens proposa Patricia Almarcegui, traslladant en el temps lady Montagu, viatgera real a Turquia un segle abans que Ingres pintés les seves odalisques sense moure’s del cau a França. Les cartes en què ella reflecteix el viatge i la visió del món oriental serveixen a Ingres per a imaginar les seves representacions. I a Almarcegui per a enfrontar-nos a aquella rebel·lia tan actual.

Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762) va ser una aristòcrata, escriptora i viatgera britànica encisada per la cultura turca. Jean-Auguste Dominique Ingres (1780-1867) va plasmar aqueixa fascinació en la visió occidental que quasi es manté, avui. Allò captivador d’aquesta novel·la és el bot en el temps que fan els personatges per a permetre’s l’enfrontament, que ben bé podria tenir lloc ara mateix.

L’altra gran viatgera amb què la literatura ens ha permès copsar la transformació del món al llarg de quatre-cents anys és l’Orlando de Virginia Woolf, un personatge que es transforma d’home a dona −paròdia suprema de l’alliberament− i ens fa front a la realitat social, fent visible com des del segle XVII fins al XX, la necessitat de reivindicació de la vàlua de la dona no ens ha permès abaixar la guàrdia. Aquesta suposada biografia està inspirada −i dedicada− a l’amiga de l’autora Vita Sackville-West, qui, de ben joveneta, va recórrer França acompanyada d’una amiga, ambdues vestides d’home; el transvestisme que no és tal en la literatura també ens donaria molt de joc. Deixarem, però, la petjada de George Sand (Jules Sand en el seu primer llibre publicat) per a viatjar a Teheran amb Vita Sackville-West, que de nou tornant al Pròxim i Medi Orient, ens hi du amb la seva Pasajera a Teheran (Minúscula, 2010) en què mostra les dificultats de viatjar sola d’una dona encara al començament del segle XX.

Del fet de viatjar sola ens fa un recordatori Patricia Almarcegui al seu Cuadernos perdidos de Japón, en mencionar la queixa que feia la poeta Takamure Itsue quan en 1918 va transgredir el costum, fent sola el pelegrinatge a Shikoku: «Solo dejadme ser como soy (...). ¿Y qué si soy joven? ¿Y qué si soy mujer? ¿Y qué si viajo sola?»

Viatgeres pel temps ho som −també− nosaltres, en seure a la butaca per escoltar la transformació del temps en música, per exemple, de la mà de Clara Wieck. Bona viatgera ella, com no pot deixar de ser-ho una gran concertista. Amb les tres romances op. 22 per a violí i piano, el temps que va endavant i enrere, ara, és el nostre.

(Recomanació musical: CLARA WIECK. Tres romances op. 22 per a violí i piano. https://www.youtube.com/watch?v=32TgT17ubn0)