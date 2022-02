PORTS PER ENLAIRAR-ME

1- És una idea senzilla, que m’ha vengut al cap mentre fullejava una revista glamurosa amb belles models damunt paisatges lluents i encisadors, això que cada dia és aixecar el vol de bell nou per una aventura. I també he afegit la idea d’uns ports per enlairar-me en aquest trencament de les rutines i tot d’una m’han vengut al cap els llibres. Per això confegesc aquesta nota amb les obres que aquest diumenge tan assolellat i ventós de febrer, quan m’he passat hores enyorant la pluja i endinsant-me en els records de Capri de fa molt de temps, quan vaig visitar la casa de Curzio Malaparte on Jean Luc Godard va rodar part d’aquella obra mestra cinematogràfica que es titula Le Mépris. Tenia un llibre damunt el faristol, La Maison Malaparte (Editions Plume), que, amb un conjunt de textos d’enamorats d’aquesta joia arquitectònica i amb unes fotografies que et fan visitar tots els racons d’uns ciclorames mítics i tan nostres, em feia sobrevolar aquesta meravella en què natura i cultura es conjuguen per donar un espectacle suggeridor, artístic, literari, històric, tendríssim.

Dos llibres de dos autors que ja són mestres clàssics meus també m’acompanyen. Per un cantó, Mercè Rodoreda i el volum II de la Narrativa completa (Edicions 62), on he rellegit alguns contes, especialment “La sala de les nines”, que ja quasi no recordava i que m’ha despertat algunes emocions que l’escriptor Sebastià Perelló em feia rememorar en un assaig magnífic. I per l’altre cantó, Llorenç Villalonga i el seu Diario de guerra (Pre-Textos), que m’ha donat indicacions subtils per a la meva escriptura novel·lesca actual en què la guerra incivil forma un dels motius més essencials de la trama. Aquest passar d’un text a l’altre m’asserena i m’acompanya molt.

DUES OBRES DE SUARA

2- ÉTambé he començat a entrar en dues obres que són molt diferents i que per això es complementen molt bé l’una amb l’altra. Ilja Leonard Pfeijffer és un escriptor neerlandès que m’ha entregat cinc-centes planes amb un dels temes que més m’entusiasmen: l’hotel. La seva novel·la Grand Hotel Europa (Acantilado) és un bon lloc per anar-hi en aquests temps febrils i convulsos. En aquest establiment amb passat magnífic i futur incert hi ha nombrosos personatges ben entretinguts, com tots els hostes que ens fan sentir, reflexionar, aprendre dins una atmosfera fascinant. L’altre llibre no té res a veure amb turisme: Unsex me! (Club Editor), de Jaume Ferrer. Un personatge, Jacob, el primer dia de l’escola els companys decideixen que és una nina i que és intocable. Una aventura humana plena d’intensitat i bellesa que no pot deixar indiferent a ningú. Ja n’escriuré més impressions de lectura. No passis pena!