En el record

1- Ens va deixar fa dues setmanes i ens queda un record i una petjada impossible d’esborrar a la vila, Felanitx. Ens referim a Bartomeu Pou, l’ànima que fou durant anys del setmanari de la localitat, El Felanitx. Home cult, inquiet, interessat pel seu entorn i, sobretot, per la cultura i llengua nostres, regentà la llibreria Ramon Llull, aturada obligada pels qui, sentint-nos felanitxers, vivim fora. Anar a la Ramon Llull era entrar a un món que avui ja no hi és, un univers que enyoram i que les tecnologies han eliminat. A la llibreria del carrer Major hi trobaves, al costat de les estanteries de fusta plenes de llibres, quaderns antics de cal·ligrafia i blocs de notes d’aquells que ja no s’usen, malauradament. Enyorarem Tomeu Pou, sens dubte.

Oliver

2- Una cosa que feia més interessant la llibreria Ramon Llull de Felanitx era (i és encara) saber que hi trobaries els títols dels autors locals però també gairebé tots els dels autors en llengua catalana. Allà, fa més de trenta anys, hi vaig comprar poemaris de Blai Bonet, de Miquel Bauçà i el primer títol que vaig llegir de Maria Antònia Oliver, qui ens ha deixat fa només una setmana. Amb ella vaig descobrir que Ofèlia Dracs no era una persona, sí un ésser viu, però no humà. Amb l’escriptora de Manacor vaig viatjar amb el vaixell d’Iràs i no Tornaràs per arribar a la molt anomenada ciutat de Montcarrà i que les Coordenades espaitemps assenyalen el lloc on guardar-hi les ensaïmades. I, sobretot, vaig descobrir que hi ha molts tipus d’amors, i que els cans estimen.