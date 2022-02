Possibilitats

Cada llibre per a infants, si és escrit o dibuixat des de la sensibilitat i des d’una concepció positiva i ambiciosa, i per descomptat si és treballat amb la mirada cap a l’horitzó de la qualitat expressiva, és una mar d’expectatives. La primera: introduir l’infant al món estimulant de l’afició a la lectura. No és fàcil explicar per què un infant hauria de fer-se lector. Si ho sabéssim fer, n’escriuríem un manual. Hi inclouríem les dues propostes que comentam tot seguit.

La màgia dels secrets és un llibre arriscat. Alguns adults s’escarrufaran en tenir-lo a les mans. S’hi parla d’abusos als infants. Hi ha equilibri entre allò que es conta –duríssim, desagradable– i la manera com es conta i com es representa. La narració és de Cecília A. Giménez, que en sap una estona llarga, de relatar a infants. La il·lustra Rosa Mascaró. El tàndem ha fet una excel·lent passejada. En cada pàgina hi ha coratge i tendresa. Coratge per dir allò que es vol dir. Tendresa per fer-ho de manera no gens ofensiva ni truculenta. Ni tan sols pedagògica, tot i la seva potència didàctica. Pensam que és un àlbum pulcre i honest. Ens és fàcil felicitar les autores. I també l’editorial. Ha sabut fer un producte atractiu per fonamentar amb elegància el que és molt delicat i sempre denunciable.

Amb una semblant actitud –respecte i sensibilitat–, Sota la teva ombra, mostra que no estam sols al planeta. Hi ha altres sers que ens acompanyen en el llarg itinerari de la Vida, bella i diversa, sovint enigmàtica i sempre fascinant. Aquí no es treballa des de la ràbia o la tristesa o l’assumpció íntima d’experiències dramàtiques, sinó des de l’observació gojosa de la vida natural representada per l’arbre, que té a més força simbòlica. Teresa Franquesa, veterana divulgadora ambiental i subtil escriptora, ens fa mirar millor el nostre entorn. Sigrid Martínez reforça el text amb imatges acolorides i tranquil·les, i en pàgines desplegables: a l’arbre o al seu entorn hi ha bestioles, refugi, aliment, espai per al descans, ombra, inspiració, joc, bellesa, els primers tasts de la inquietud estètica o científica.