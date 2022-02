El piano de Mompou, davant un mirall

El pianista Magí Garcias ens ha sorprès de nou amb el projecte musical que acaba de presentar. Refractio Vol. 1 és en realitat un disc a dues mans, que presenta el mallorquí Magí Garcias juntament amb Diego Hervalejos, pianista company d’estudis quan encara ambdós desenvolupaven el tarannà clàssic on Garcias hi va romandre, i del que Hervalejos va fer un bot cap a l’àmbit del jazz.

Magí Garcias és prou conegut pel seu reconegut interpretatiu com solista i de música de cambra, a més del seu treball compositiu. Aquí, però, el trobam en aquesta primera vessant d’intèrpret. Ell ens ofereix al disc unes interpretacions podríem dir-ne canòniques d’un Mompou molt primerenc, aquell de les Impressions íntimes, a partir de les quals, la mà jazzística i improvisadora d’en Diego Hervalejos ofereix una contraproposta en què Mompou es desintegra i acaba reconstruït en un medi nou. Aquós, ens fan pensar, a manera de la refracció que un líquid o fins i tot un mirall fan de la imatge submergida. Aquest és el concepte que dóna títol al treball, i allò que aconsegueix és exactament aquesta desconstrucció de Mompou a partir d’ell mateix.

No és un disc que reinterpreti Mompou: és un disc que ens el mostra i alhora va més enllà. Una proposta agosarada que funciona, i que els músics han plantejat com un començament de més: ho mostra el títol, Refractio Vol. 1. De fet, aquest disc, si qualque emperò té, és que ens deixa amb ganes de més, perquè parteix d’aquella primerenca obra escrita el 1914 per Frederic Mompou (1893-1987), Impressions íntimes, i l’espai no els dóna més que per refractar o desconstruir els Planys I, II i III a més de la coneguda Pájaro triste. El que fan és presentar primer les interpretacions soltes, és a dir, una peça original de Mompou en la que també s’ha de dir que és una interpretació molt personal −i assolida− per a continuació, a tall de resposta, oferir la improvisació lliure que en fa Diego Hervalejo. Com a exemple màxim, els quaranta-nou segons que dura el Plany III, Hervalejo els recompon en només trenta-cinc. Sorprèn per la seva efervescència, el ritme, el contrapunt fins i tot, amb la lleugeresa del jazz. En aquests poquíssims segons queda constància clara del projecte proposat i de l’objectiu assolit.

Després d’aquestes mostres de què volen fer i què aconsegueixen amb les quatre Impressions íntimes citades, ens afegeixen una de les cançons més emblemàtiques de Mompou, Damunt de tu només les flors, que han decidit incloure només en la versió desconstruïda. Per fer-ho, s’afegeix al projecte la veu de Clara Fiol. I finalment, tanquen el disc amb una reproducció sense talls de tot l’anterior, en el que és un format molt més jazzístic. Una altra manera més de presentar Mompou: ell mateix i el seu emmirallament, sense solució de continuïtat.

És aquest un disc preciosista, enregistrat a Palma, als estudis Sonoteque i al teatre Ireneu Espectacles, mesclat i masteritzat per Miquel Llinàs, i presentat al catàleg de Columna Música, amb la garantia d’èxit que allò significa.