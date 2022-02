1- Demà és el Dia Internacional de la dona i la Ciència, ja que l’any 2015 així ho va decidir l’Assemblea General de les Nacions Unides . El nom correcte de la diada és: Dia Internacional de les Dones i les Nines en la Ciència. Segons podem llegir a la resolució de l’ONU: “La ciència i la igualtat de gènere són vitals per realitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible, inclosos en l’Agenda 2030. D’acord amb un estudi realitzat a 14 països, la probabilitat que les estudiants acabin una llicenciatura, un mestratge i un doctorat en alguna matèria relacionada amb la ciència és del 18%, 8% i 2%, respectivament, mentre que la probabilitat per als estudiants masculins és del 37%, 18% i 6%”.

Només alguns noms

2- Heus aquí algunes de les dones que han aportat més que un gra d’arena a la investigació científica. És aquesta només una antologia, escrita sense pretensions de ser exhaustiva, de dones científiques de l’Antiquitat clàssica i que varen viure abans de la nostra era. Arete de Cirene (s. V a. C.), Diòtima (s. IV a. C.), Aesara (s. IV a. C.), Agnòdice (s. IV a. C.), Aspàsia de Milet (s. IV a. C.), Píties d’Assos (s. IV a. C.), Teano (S. vi A. c.), Timica d’Esparta, Metrodora (s. III a. C.), Aganice (s. II a. C.), Olímpia d’Epir (s. I a. C).