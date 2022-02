Al postfaci, Walter Benjamin, ens diu «el record no va ser la font, sinó la musa». Hessel, aquest flaneur, perfecte en el sentit més profund del terme, ens ensenya a mirar, som el 1929, potser no tenim la possibilitat immediata de prendre les Passejades per Berlín com una guia i refer els itineraris, quasi cent anys després, sabem que quan transitem pels carrers i places de la ciutat Hessel, serà amb nosaltres.

Vagarejar sense rumb, tan mal vist, el correcte és estar enfeinat i no poder badar, ara més que mai, quan hi ha la tirania del control de les xarxes i l’obligació de contrastar el que veiem amb la «realitat» de la «font de saviesa» que tothom porta a la butxaca. Badar, encuriosir-se, cercar, demanar als que ens envolten, anotar en un paper el dubte i esbrinar amb tranquil·litat, fer per aprendre, com aprèn, l’autor el dia que li és permès acompanyar a un arquitecte, aquest l’any 1929 li explica els canvis que transformaran la Ciutat, hi ha moments d’un rebombori urbanístic tan radical que ens pensem que s’acabarà amb tot el que va precedir, no, no és cert, res pot ser eliminat del tot, el ritme de les persones és un altre. Allà on van haver-hi els barris d’artesans, els comerços aplegats per gremis... poden fer-se molts de canvis, però els canvis de les persones tenen un ritme molt més lent, hi ha, també, el que queda de les generacions precedents, això es detecta.

Tant de bo, aquesta manera de viure, ens porti a emmirallar-nos, a voltar més lliures de prejudicis pels indrets que la vida ens porti.

Hem aprofundit en una ciutat presentada per molts autors, per la que hem voltat o voltarem, som al s. XXI, els desplaçaments són possibles, fins i tot formen part de les directrius del consum, després d’aquesta lectura, les paraules de Hessel i W. Benjamin donaran sentit a la nostra manera de deambular.