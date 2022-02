Obituari

1 Començam amb una notícia trista, la de la mort de Michael Lee Aday, conegut pel seu nom artístic de Meat Loaf. Havia nascut a Dallas el 1947 i es va fer un nom dins el món del rock, tot i que també va treballar com a actor a diferents pel·lícules i sèries, com en una comèdia musical que també esdevingué pel·lícula: The Rocky Horror Show. De Meat Loaf és molt recomanable la cançó Bat Out Of Hell, una bona manera d’entrar dins el seu món i també per recordar-lo.

Passejar

2 Aquests dies de les calmes de gener, que, segons l’amic i naturalista Francesc Lillo, “de cada vegada s’endarrereixen més pel canvi climàti; abans eren per Sant Antoni o Sant Sebastià”, fan que sigui més fàcil sortir a caminar tot just després de dinar, ja que també les hores de llum han augmentat una mica. I per fer-ho no cal anar molt lluny. Segur que prop de ca vostra, del vostre poble o ciutat hi ha algun racó amb caminois que vos permetran passejar per la natura. Una cosa sempre recomanable, per fer salut i per contemplar els ametllers en flor al costat dels pins i de les alzines.