Molière, la música i el cinema

El 1978 s’estrenà Molière, pel·lícula de caràcter biogràfic dirigida i escrita per Ariane Mnouchkine i protagonitzada per Philip Caubère i Marie-Françoise Audollent. Record que els instituts de llavors la programaven (subtitulada) per als alumnes de francès, i en dues sessions (el film dura quatre hores). La directora en va rebre la Palma d’Or al festival de Canes i dos premis Cèsar per aquest treball tan acurat.

Quant a la banda sonora, que edità Harmonia Mundi, fou composta per René Clemencic, que en va fer la majoria d’adaptacions, i que també incloïa peces de Lully i Purcell, en un intent de crear l’atmosfera de la cort francesa del regnat de Lluís XIV, i de fet, l’enregistrament feia servir instruments de l’època. El vinil original fou reeditat a format CD el 1989. Del compositor i col·laborador de Molière, Jean-Baptiste Lully (1632-1687), hi ha dues danses titulades Nicomède (del ballet de l’Impatience) i La Princesse Elide (del Bal réglé). També hi ha la peça anònima La Foire de Saint-Laurent, dividida en dues parts. La música de Purcell va ser utilitzada en les escenes de la mort de Molière. Era la Cold song, de l’òpera King Arthur, interpretada pel Deller Consort i amb el baríton Maurice Beavan com a solista. Lully, monopolitzador de la música francesa del segle XVII, també conegué una mort tràgica i prematura. Va col·laborar amb Molière en les anomenades comèdies-ballet, la més famosa de les quals fou La Bourgeois gentilhome, estrenada el 1670, amb coreografia de Pierre Beauchamp. Cal dir que existeix la música d’El malalt imaginari, aquesta vegada obra del compositor Marc-Antoine Charpentier (el de l’himne d’Eurovisió). En aquestes peces la lletra era, evidentment, responsabilitat del gran dramaturg francès, si bé no són considerades com a vertaderes òperes. El 2007 s’estrenà un altre Molière, dirigida per Laurent Tirard, aquesta vegada amb música de Frédéric Talgorn i protagonitzada per Romain Duris.