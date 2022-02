Molière als llibres RTV

La Biblioteca Bàsica Salvat RTV va ser una col·lecció composta de cent llibres publicada per l’Editorial Salvat, en col·laboració amb Alianza Editorial, entre 1969 i 1971. El seu promotor fou el llavors Ministeri d’Informació i Turisme, que va convocar un concurs per a tal motiu. L’enquadernació d’aquests volums fou en rústica i varen ser impresos a Lizarra (Navarra). El seu preu era de 25 pessetes cadascun, i varen formar part de moltes prestatgeries espanyoles. Avui dia són objecte de col·leccionisme.

Dels volums publicats, destacam el vuitè dedicat a Jean-Baptiste Poquelin, Molière (1622-1773), que incloïa dos títols emblemàtics: la seva darrera obra El enfermo imaginario, comèdia amb intermedis musicals de Charpentier, traduït al castellà per Josep Maria Millàs-Raurell i El médico a palos, comèdia en tres actes, en versió de Leandro Fernández de Moratín i que fou estrenada a Barcelona el 1814. Signà el pròleg el periodista i crític Lorenzo López Sancho, que en va fer una anàlisi d’aquestes dues farses on ridiculitzava els metges, més una biografia de l’immortal autor teatral, protegit de Lluís XIV i, en canvi, odiat per molts dels seus contemporanis.

En les seves obres, Molière descriu als tipus més peculiars de llavors, com són els criats, els nou-rics, els burgesos i els pedants, personatges grotescs i caricaturitzats. Recordem que Molière va morir al seu domicili particular just després d’una actuació el 17 de febrer de 1773. Havia sofert un atac agut d’hemoptisi a l’escenari, precisament mentre feia de fals malalt. No hi ha consens en el vestuari d’aquella ocasió i cada país encara en té la seva pròpia opinió. A Espanya es diu que anava de groc, color evitat entre actors i fins i tot porters de futbol.

Altres títols que formaren part de la popular col·lecció RTV varen ser La tía Tula, de Miguel de Unamuno (el número 1), Hamlet, de Shakespeare, Werther (Goethe), El Buscón (Quevedo), relats de Chéjov, Borges, Cortázar i Dickens, Las mil y una noches, i obres de temàtica diversa.