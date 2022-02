Les calmes de gener

AQUEST SOL INTEMPESTIU DE LA PRIMAVERA D’HIVERN.

1 Em fa molt de bé. Em permet contemplar un calidoscopi de llums que són un esplendor gratuït i prodigalitat delicada, més necessària que útil. M’obsedeixen i m’embruixen els petits detalls que descobresc quan faig excursions pel jardí tancat i el bosquet que formen el meu redol de lectura. Ara he anat davall un lledoner vell sense cap fulla que em fa la sensació de ser per la seva capçada elegant un cobricelador fet d’arrels que em protegeixen. M’he assegut a una cadira de director de lona crua amb la carta que m’ha enviat l’amiga i poeta Susanna Rafart. Les línies lluminoses de la Rafart són una celebració del meu poemari Carpe momentum (Cafè Central / Eumo Editorial). Les llegesc i rellegesc un parell de cops per copsar les músiques i els silencis que amaguen. Les pens i les dic en veu alta. Estic alabat d’haver produït aquest diàleg d’escriptures. Sé que Susanna estarà contenta que mostri als lectors aquestes confidències de lectura que sintetitzen en la seva matèria sensible rafartiana alguns dels trets definitoris del llibre de poemes Carpe momentum, de la seva accessibilitat i dels efectes benèfics que produeix. Escoltau amb atenció i gust aquesta música callada, aquesta dicció brodada de silencis, aquesta imantació obscura que presideix el resplendor dels mots vers. Gràcies, amiga Rafart!

NOTES MATINALS PER A UN AMIC ILLENC.

2 Carpe momentum és la caixa negra de la literatura de Biel Mesquida, diu Sebastià Perelló. És cert, per a mi és la síntesi i el destil·lat d’una poesia emergent de l’abraçada i el bes. Tota l’obra poètica es concentra en els versos indòmits d’un llibre que és un bosc de trànsits per on el planter de poetes que dialoga amb l’autor estranyen, dolorosament selvàtics, la vida que va ser: un amor a l’amor que ara madura en una elegia sense dolor. En tot ell, destaquen les parts. A El recordador s’hi afirma la poètica sensitiva mesquidiana, el valor de l’artesà, el valor del convers.

Les citacions, aquest bosc de trànsits, com l’anomeno jo, és també un testament de possibilitats per on aprendre a caminar amb la vida viscuda i amb la convicció que després de l’amor també hi ha amor.

A El llegidor hi apreciem la part més sensitiva en un poeta que ha fet de la poesia també el sisè sentit, que escoltem, veiem, toquem i aferrem des de les veritats de l’oxímoron i l’alimara. Tants focs com hi ha en el llibre que inflamen la veu!

Llibre d’elegies memorables posades aquí i allà com primerenques flors de l’oblit: sal de la terra, Doigté, Passeig, Res no es mesquí.

El sentitdor reviu sorprenentment un amor madur de veu impecable (T’ho diré en veu baixa) i el lector desitjaria ser aquest tu que en cap moment no perd personalitat davant la veu lírica i que es mostra com una alteritat amb moltes facetes. No és únicament la projecció de qui parla, el pronom al·ludit.

Ars Amandi ens transporta a una pastoral de boscatges il·lícits, els de la memòria, els de l’emboscat que lluita contra el coneixement posthumà. Llibret en prosa de gran autonomia ve a conciliar art i natura després de la pèrdua.

Hi trobem, finalment, els elements axials de la poesia de Mesquida: el llenguatge com a cos, la creativitat lèxica, el metallenguatge, la suavitat angladiana i el mester de l’amador de mots. Aquells regals dels dies que ens retornen l’esplendor de la divinitat.

A FAVOR DELS DIARIS PERSONALS!

3 Som un amador d’aquests quaderns de bitàcola que molts d’humans duen cada dia de la seva vida. Crec que em vaig aficionar d’adolescent a aquests textos apassionants amb el diari d’un humà que quasi no feia altra cosa que el seu diari, el Diari íntim (Editorial Austral) d’Henri-Frédéric Amiel, disset mil pàgines en dotze volums, entre 1839 i 1881. Un home que escriu: «Un dia més, un pas més cap a la mort» et pot donar totes les sorpreses, els encerts, la lucidesa necessària per a un art de viure. I pas un guster i em fan pensera i escriguera els meus diaris de capçalera com El quadern gris de Josep Pla, el Journal d’André Gide i de Jules Renard, els Cahiers de Paul Valéry, els dietaris de Robert Musil, de Blai Bonet, de Wittgenstein, de Marià Manent, de Julien Green, el Glossari d’Eugeni d’Ors, el diaris de Virginia Woolf i de Pierre Léautaud. Els humans en aquests temps carnissers, plens de febres i incerteses i llançats cap a la incultura, s’obliden sempre seguit de si. El que aquest cronista aconsella als seus amics és que facin un diari per a ells mateixos. I insisteix i sacseja i raona i desraona i fa l’ullastre esbrancat a favor d’aquesta manera de veure’s a un mateix. En una societat que només cerca l’entreteniment a preu fet, que només vol distreure’s, moure’s, anar de marxa, sortir a sopar, viatjar a tota, no avorrir-se, no estar sol, no pensar, etc., parlar d’un dietari sembla un absurd. Ja ho diuen els moralistes francesos: “Llavors succeeix que la gent es mor sense tan sols haver sabut com pot arribar a ser digna una vida.” Un diari íntim és una conversa amb un mateix que ens ajuda a conviure amb la vida i amb la mort que portam dedins (el quotidie morior dels clàssics). I això és higiènic, és engrescador, és guaridor, és estimulant i no té contraindicacions ni efectes secundaris. A escriure diari s’ha dit!