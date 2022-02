Un disc de cine

La realització d’aquest CD, com a pianista, m’ha suposat el retrobament amb les pel·lícules de Berlanga a través de la seua música. D’una banda ha sigut un procés intens i emocionant, pels llaços d’unió familiars i els records que tinc de la figura del meu oncle-avi Luis (encara que tots li dèiem oncle Luis). D’altra banda, ha representat un treball titànic de recerca, recopilació, adaptació i en nombrosos casos, de transcripció directa d’esta meravellosa música de les pel·lícules. Tasca difícil però molt gratificant, que no haguera sigut possible sense els materials i la inestimable ajuda de José Miguel Sanz, Bernardo Fuster, Enrique Algarra Martí, Chechu García-Berlanga, Isabel Latorre i l’Arxiu Reial i General de Navarra.

He posat tot el meu afecte i la meua pròpia visió i interpretació d’aquestes bandes sonores des de la meua pròpia adaptació al piano. Treballant-hi, m’he adonat que també la música d’aquestes pel·lícules ens conta l’evolució del cinema de Berlanga, i per tant , la nostra història: des de les dolces melodies d’Esa pareja feliz fins a les més modernes de París Tombuctú, passant per la música de caràcter més popular de La vaquilla o l’anecdòtica col·laboració de Piazzolla en La boutique. Tampoc es perd mai l’aspecte mediterrani del món berlanguià: el pasdoble de la ja esmentada La vaquilla i la dansa valenciana de la capçalera de Blasco Ibáñez ens recorden València i les seues bandes de música. Per afegir més emoció a este disc, hi he inclòs una obra inèdita del mestre Tokó, Pepe Martí Alegre, oncle matern de Berlanga, pianista i un important artista a la València de principis del segle XX. Recorde amb especial afecte una vesprada que, sent jo xicotet (tindria 5 o 6 anys), era a casa dels meus iaios a l’Hotel Londres, i l’oncle Luis estava de visita. Jo estava dibuixant tranquil·lament, ell es va acostar a veure el que feia, i en la meua memòria es va quedar perfectament gravat el que em va dir: «Seràs un magnífic pintor». Ara, estimat oncle Luis, amb este CD, dibuixo amb les notes del meu piano la banda sonora de les teues pel·lícules.