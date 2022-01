El vi i els llibres

Botella 18

Si hom és aficionat al món del vi aquest llibre és una porta oberta a ampliar els seus coneixements sobre les diverses maneres de com es pot tastar un vi i ho fa amb l’ajuda de persones destacades de diverses disciplines.

Ferran Centelles és un dels sommeliers més coneguts i reconeguts en aquests moments. El seu punt de partida fou la feina desenvolupada des de ben jove a elBulli, el mític restaurant de Ferran Adrià i Juli Soler a Cala Montjoi. I sempre dins el món del vi s’ha convertit en figura mediàtica per les seves múltiples activitats de les quals podem citam el seu paper de consultor al nostre país de Jancis Robinson i la seva tasca al front de Bullipedia com a responsable dels volums dedicats al vi.

Centelles va tenir l’original idea de donar a tastar un mateix vi a diferents persones perquè el comentessin i diguessin que els hi suggeria el vi. Va escollir un vi que no estava comercialitzat fet de garnatxa. Les persones que el tastaren just tenien aquesta informació.

Entre les persones que s’interessen, especialment, sobre com tastar els vins i com poder arribar a ser objectius amb les seves percepcions, els capítols que poden despertar més interès són els protagonitzats per Antonio Palacios, aplicant una norma ISO en la que destaca els consens entre tastadors. Vicente Ferreira, catedràtic de química analítica, aplica la tecnologia al tast usant instruments com el cromatògraf de gasos o l’espectròmetre de masses que analitzen la composició química del vi sense necessitat d’acudir a experts humans. El mètode deductiu de Doug Frost és el mès pròxim al que es fa habitualment pels sommeliers, es considera color, aroma i sabor. Jane Hunt proposa el mètode BLIC definint els vins segons paràmetres que defineix com balanç, profunditat, intensitat i complexitat.

Però l’interès del llibre va més enllà, Centelles, es basa en personatges lligats amb el món de vi provinents de la literatura, el cinema, la restauració, la comunicació que en conjunt formen un llibre molt atractiu i dinàmic.

Di Vi Na Ment

Si un és aficionat al món del vi i el mira amb massa respecte aquest és el seu llibre per rompre prejudicis. El vi tractat amb un llenguatge pròxim, desenfadat i dinàmic. Llenguatge que li convé al món del vi perquè certes demostracions de saviesa a l’hora de comentar les copes fan que molta gen es retregui del seu consum.

A Meritxell Falgueres el món del vi li ve d’avior. És la cinquena generació d’una botiga de vins de Barcelona, El Celler de Gelida. Té una sòlida formació: sommelier, llicenciada en humanitats, WSET, professora en cursos de sommelier. Està especialitzada en comunicació de les característiques dels vins.

El llibre s’inicia amb un conjunt de capítols amb consells per acostar-se al món del vi sense complexos i per aprendre els conceptes bàsics. Es dediquen un conjunt de capítols per gaudir del vi amb tots els sentits: oïda, vista, olfacte, tacte i el gust. A cada capítol es fa referència a un sentit concret i a aspectes del vi relacionats de manera directa o indirecta amb aquest. Per exemple, parla del color i es pregunta si podem tunejar el vi, en referència al costum actual d’afegir als vins gel, fruites, certs licors, etc. Dóna savis consells sobre el maridatges més adequats. Sobre el tacte, a part de la temperatura, parla de tot allò que toca al vi en un sentit ampli; parla del terroir, de les anyades, dels tipus de vins: ecològics, biodinàmics o naturals. Sobre l’oïda ens recomana escoltar el so del vi al caure dins la copa. En el gust explica com s’elaboren els vins: blancs, rosats o negres. Aquesta manera de relatar el vi elim ina l’estructura rígida de tants de textos. A destacar la descripció que es fa de les regions del món i espanyoles on es cultiven vinyes. Fa dues petites referències a les DO de Mallorca: Binissalem i Pla i Llevant.

Es remarcable que proposa als lectors tot un conjunt de pràctiques, senzilles de realitzar, però útils per reforçar els diversos conceptes explicats. A destacar l’acompanyament visual del llibre, diverses imatges ajuden a aclarir conceptes. Acaba el llibre amb una llista de termes de vitivinicultura, el Viccionari, proposa un examen per avaluar l’adquisició de coneixements sobre els conceptes explicats en el llibre i un test per fer evidents les preferències particulars de cada un sobre el vi.

Vins espanyols

Si vostè és aficionat al món del vi aquest llibre fa un relat per pensar i entendre el que és el vi i ho fa a partir de tres grans temes: geografia, que condiciona els llocs on creixen les vinyes; la història, integració social del vi en les diverses èpoques i, finalment, descripció de les varietats de vinya més importants que es donen al país.

Pedro Ballesteros Torres, està en possessió del títol de Master of Wine, el títol més important en el món del vi, atorgat per l’institut anglès que du aquest nom. Hi ha poc més de 350 persones que el tenen, no arriben a 10 a Espanya. Desenvolupa una gran activitat en torn al vi, com articulista: Planeta Vino, Decanter o Vino Magazine. Conferenciant, jurat de concursos internacionals. A part de tot això és especialista en canvi climàtic sobre el que treballa a la Unió Europea des de Brusel·les.

Sobre la geografia descriu els factors que marquen les característiques de les regions: l’orografia, els corrents d’aigua, rius, mars i aire. La composició de terres i roques. El clima. I, especialment, com poden ser aprofitades per la indústria vínica. Aquest conjunt d’elements els usa per diferenciar onze regions a l’estat espanyol.

Els capítols dedicats a història tenen gran interès. Possiblement és el millor relat publicat sobre la història del vi. Descriu com les diverses civilitzacions que han existit han tractat el vi, producte que té una antiguitat de 8000 anys i que en totes les societats ha tengut un paper important. La importància actual del vi és una continuació d’una llarga història.

El darrer apartat va dedicat a les varietats de vinya cultivades Espanya: garnatxa, ull de llebre, monastrell, les internacionals franceses, etc. Inclou curtes referències al callet, en el que cita expressament per la tasca feta Francesc Grimalt i Ànima Negra i manto negro amb una cita genèrica a Binissalem.

L’ànima dels vins

Si és aficionat al món del vi aquest llibre li relata la visió que tenen del vi dotze dels millor bodeguers del món. Un llibre per fomentar la cultura del vi al conèixer de primera mà el pensament, la feina i les emocions de les persones que viuen dia a dia, hora a hora la vida de les seves vinyes i cellers.

Josep Roca és el sommelier i responsable de sala del restaurant que regenta junt als seus germans: El Celler de Can Roca, considerat moltes vegades com a el millor restaurant del món. Imma Puig és psicòloga clínica, especialista en gestionar equips de feina. Molt coneguda per haver estat la psicòloga del Barça FC a l’època del seus més grans èxits.

El autors han visitat dotze dels cellers capdavanters del món a EEUU, Argentina, França, Itàlia, Espanya i Georgia. En cada cas han visitat vinyes i cellers, han tastat els vins i han compartit hores de conversa amb els responsables dels cellers. L’experiència viscuda pels autors i transmesa al llibre suposa un coneixement profund de les concepcions i motivacions que els ha duit a aconseguir uns vins al que transmeten la seva personalitat i obtenir vins que són reconeguts a tot el món.

En el llibre hi ha noms i vins mítics: el vall de Napa a Califòrnia, amb l’obligada cita a Juníper Serra com introductor del cultiu de les vinyes allà. Pomerol, Bordeus (Christian Moueix), Borgonya, Romanée Conti (Lalou Bize-Leroy), els rieslings del Mosela, la revolució d’Álvaro Palacios al Priorat i el Bierzo, la Rioja, el Trentino d’Itàlia, els vins naturals del Jura (Pierre Overnoy). Acaba el llibre on es pensa que va ser l’inici del vi, a Georgia, que conserva els restes més antics d’àmfores de fermentació i que ara es recuperen després d’un període de decadència. Finalment, destacam la petjada mallorquina a Mendoza, on la padrina dels actuals vinaters, Joanaina, nascuda a Calonge, va ser la promotora del seu vinyet.

Per tornar un expert

Si és aficionat al món del vi i no té massa temps aquest és el llibre indicat per aprendre les nocions bàsiques de manera ràpida. Llibre breu, però intens que toca tots els aspectes bàsics precisos per poder opinar i parlar de vi per convertir-se en expert en 24 hores. La veritat és que dubtaríem del llibre si no fos escrit per una persona de màxim prestigi. L’autora: Jancis Robinson, és una autoritat absoluta. La seva pàgina web (jancisrobinson.com) és de les més seguides pels aficionats i professionals perquè es tracten temes de frontera sobre el coneixements dels vins. Bona part és d’accés gratuït. També és autora d’obres cabdals com The Oxford Companion to Wine i Wine Grapes.

Es tracta d’un llibre concís, més que breu. Com si cada frase s’hagués mesurat per transmetre la màxima informació en menys paraules. Els temes elegits són el concepte de vi, els tipus, els tipus de botelles existents, la informació que aporten les etiquetes, el tast, entre d’altres. Un capítol molt interessant és el dedicat a com s’ha de fer un tast de vi. Es proposen exercicis concrets per practicar els conceptes que es defineixen en un glosari que acompanya el mateix capítol. A la part dedicada a maridatge de vins i aliments aporta tot un conjunt d’informacions i trucs que faciliten la labor a l’hora d’aconseguir harmonies exitoses. Fa referències interessants al tema dels preus dels vins intentant lligar qualitat i preu dels vins. Completen el llibre la descripció de varietats de raïm que es cultiven a tot el món, una descripció breu de les principals regions vinateres i un glossari general.