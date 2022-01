Moreno/Horne

West side story

Era necessària l’actualització d’un dels clàssics del cinema musical de tots els temps? Aquesta pregunta ens va venir fa dos anys quan arribaren les notícies sobre el nou projecte que Spielberg tenia entre mans, filmar, de nou, la història que el 1960 filmà Robert Wise amb coreografia de Jerome Robbins, a partir de l’obra de teatre musical West Side story, amb música de Leonard Bernstein i lletres del recentment desaparegut Stephen Sondheim. Ara, vist el resultat, la resposta pot ser múltiple. Per una banda podem dir que els grans títols no s’han de tocar però per l’altra podem afegir que si es fa com ho ha fet el gran Steven, aleshores benhaja la revisió.

Moreno

He gaudit i m’he emocionat anant al cinema Rívoli per veure aquesta nova manera d’entendre Shakespeare. Bastant fidel a l’original de fa seixanta anys, el darrer film d’Spielberg ens proposa els mateixos temes musicals (ara dirigits per Gustavo Dudamel), cantats per noves veus, les dels protagonistes que, ara sí, canten ells sense doblatge, cosa que no passava a la primera versió, en la qual Natalie Wood estava doblada per la soprano Marni Nixon. Un gust sentir Rita Moreno, de noranta anys, cantar Somewhere, una de les cançons més belles de tots els musicals, i no només dels de Bernstein. Moreno canta aquí el tema que en la versió operística que dirigí en disc el mateix Bernstein, cantava la mezzosoprano Marilin Horne, quasi res!