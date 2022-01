Mallorca, suite simfònica: partitura i enregistrament

El Conservatori Superior de les Illes Balears juntament amb l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears són els encarregats de l’edició de la partitura de la suite simfònica Mallorca: Cançons i danses de l’illa de Mallorca, del compositor Baltasar Samper, tal volta «l’obra simfònica més significativa i interpretada de la música balear», com manifestà el conseller d’educació en presentar-la.

És excepcional el fet d’oferir la partitura completa, però encara ho és més que vagi acompanyada del seu enregistrament. Si és una partitura cabdal per a la història del simfonisme balear −de què no hi ha cap dubte−, presentar-la junt amb la seva gravació discogràfica és tot un luxe. És aquest un enregistrament d’estudi fet per l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears a partir d’aquesta partitura ara completa i definitiva, que va promoure el director Pablo Mielgo l’any 2020, però que, amb la nova modalitat discogràfica de les edicions digitals, no es podia localitzar en disc, és a dir, quan a objecte físic. Amb el títol d’Insula Universalis es troba a les diverses plataformes de música, acompanyada de l’obra Foners del manacorí Antoni Parera Fons.

La poc coneguda tasca de les edicions fetes pel Conservatori Superior de les Illes Balears s’engrandeix amb aquesta partitura, que implica una tasca de revisió de les partitures autògrafes que, gràcies a la recuperació del llegat del compositor Samper, s’ha pogut fer, millorant i engrandint la partitura manuscrita conservada a l’arxiu de l’Orquestra, que procedia d’una còpia de treball per a la primera audició que oferí l’Orquestra amb Eaktay-Ahn el 1953, adaptada a la instrumentació que en aquell moment podia fer front aquella agrupació que encara no era professional.

Per tot això i pel que significa la recuperació del llegat de Baltasar Samper, important com a músic, com a musicòleg i com a compositor, l’edició i difusió d’aquesta partitura és una joia. La tasca d’edició i revisió s’ha d’agrair al pianista Miquel Estelrich, integrant de l’equip de professors del conservatori, i si escoltar l’enregistrament alhora que se segueix la partitura és per a mi un luxe màxim i una magnífica manera de presentar una producció editorial, també va esser una festa la presentació de l’obra, interpretada a més en viu per l’impecable conjunt d’estudiants que conformen l’Orquestra Simfònica del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Aquesta partitura va ser objecte de treball de l’encontre orquestral realitzat amb el director Cristóbal Soler que de nou va poder sonar davant públic.

Aquesta música prové d’un treball inicial encarregat a Baltasar Samper per a sonoritzar un documental que, en època de l’incipient turisme, volia difondre les meravelles de l’illa. D’aquella primera composició de l’any 1928, Baltasar Samper va ser empès a escriure una versió per a gran orquestra d’on sorgí aquesta Suite simfònica, tot un esclat de nacionalisme musical quant a revalorització dels sons tradicionals i folklòrics; una obra ben bé a l’alçada dels treballs de Falla, Albéniz o Granados.

Tot plegat: edició de la partitura, enregistrament per l’orquestra professional i escolta pública en directe per l’orquestra d’estudiants no és sinó mostra del bon estat de la música a Mallorca, de la recuperació d’obres cabdals i de la bona conjunció entre institucions. Tota una celebració de la música.