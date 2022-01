Desitjos de cor

Si ens conformem amb la tradició el futur s’empobreix, atès que la comoditat d’allò que coneixem és incompatible amb els desafiaments que requereix tota evolució. El món coral preconitza a les Illes Balears altres realitats musicals com l’Orquestra i la Banda que si han entès, encara sota un model centralista - dit sigui de pas-, que la via per a transcendir passa per la professionalització. La convivència entre món amateur i el món professional, nogensmenys el que s’ha dit, és saludable sempre que no ens confonguin els rols, objectius i responsabilitats de cada costat.

Cors centenaris com a l’Orfeó l’Harpa d’Inca, l’Orfeó Mahonés, el Cor Sant Carles de Peralta d’Eivissa que celebrarà el seu vuitantè centenari o la Coral Polifònica de Formentera que des de fa dècades nodreix de contingut coral la pitiüsa menor, són només alguns dels molts exemples del mapa coral de les illes, la importància dels quals resideix a la tradició al·ludida. Però per a continuar creixent i millorant hem de deixar de creure en oracles i prohoms.

Seguint el model peninsular d’una Banda Municipal (professional, s’entén) per capital de província i una Orquestra institucional per Comunitat Autònoma, hem de celebrar l’existència de totes dues. El que no és sostenible és l’absència d’un Cor institucional equiparable que doni cabuda al talent vocal de les illes, que impedeixi d’una vegada per sempre les programacions simfònic-corals reunint en el mateix pla una orquestra professional amb un cor amateur, privant al públic de criteris comparatius entre qualitat veritable i objectiva versus una aproximació entusiasta però escassa. D’haver-hi una evolució racional, la conseqüència natural hauria esdevingut en un focus coral professionalitzat, entenent el terme primerament com a dignificació salarial d’un col·lectiu i l’abandó de la marginalitat sostinguda sobre el vacu argument de la passió o la promoció ad infinitum (o ad nauseam) i, en segon lloc, com a garantía veritablement qualitativa del resultant musical.

Un dels factors desacceleradors de la moral és veure com cors que no arriben aborden repertoris molt per sobre de les seves possibilitats amb la benedicció dels seus directors o directores contaminant -segurament des de la ingènua ignorància que els atorga la falta d’interès professional- l’assumpció coral necessària. Quan a més és confirmat per l’Orquestra institucional descartant opcions millorades, es convoca al desànim.

Una vegada que tot conat d’associacionisme coral ha fracassat pels individualismes i egos desmesurats, que els regnes de taifes s’encastellen presos de la por tallant el creixement de tota opció aliena i que professionals i amateurs conviuen en un magma confús sense línies delimitades, es fa difícil emancipar el món coral a Balears com a solució artística d’excel·lència. És difícil d’entendre que les seus de la UIB a Eivissa/Formentera i a Menorca no tinguin cap secció coral mentre a Mallorca n’existeixen nou. És ben significatiu de les voluntats dels qui s’han autoproclamat vetlladors de les essències del món coral a Balears.

Els directors i directores que conformem el present coral tenim la responsabilitat de reflexionar, repensar i adoptar una posició congruent i valenta si volem pujar un esglaó en la representació, repercussió i reconeixement com a col·lectiu. El contrari, és alinear-se amb aquells que han estat domesticats.

Només el canvi és etern. Desitjo de cor un nou temps.