Passeig de Ronda | Pamela

Obituari

Fa uns dies, el passat 30 de novembre, va morir Pamela Helen Stephen, una de les mezzosopranos de referència que actualment estava en actiu, de fet tenia 57 anys, una edat en la qual els cantants que han sabut dosificar els esforços poden assolir papers en determinades òperes i, sobretot, oferir recitals. De fet, figurava en la llista de veus programades durant la present temporada 2021-22, del Covent Garden de Londres, un espai en el qual va gaudir del fervor del públic quan cantà papers com el protagonista d’Arianna a Naxos de Richard Strauss entre d’altres. Pel proper abril havia de cantar el curt Però decisiu rol d’Annina a La Traviata de Verdi.

Formació musical

Pamela havia estudiat cant a la «Royal Scottish Academy of Music and Drama» tot i que després passà a Toronto per rebre classes de Herta Glaz i Patricia Kern. Previn, Mackerras, Gardiner, Pappano o Rattle són alguns dels directors amb els quals va cantar acompanyada d’orquestres com la London Symphony, la BBC, la City of Birmingham Symphony Orquestra o la Royal Scottish National Orchestra sempre amb rols importants com La Dido de Purcell, Suzuki de Puccini o la Hécube de Berlioz. I pel que fa a enregistraments són antològics l’Ariadne auf Naxos de Strauss o Le nozze di Figaro de Mozart.