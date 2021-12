Entre dos mons

L’autora Marta Colomé Romera ha obtingut amb Les ales d’Isis el 40è premi de narrativa infantil i juvenil Guillem Cifre de Colonya (2021) que, tenaçment i admirablement, convoca cada any la Fundació Colonya. El text s’ha convertit ara en un llibre imprès, elegantment editat per Barcanova i presentat al públic en el passat mes de novembre. Aviat, Marta Colomé, que és de Badalona, visitarà escoles mallorquines i podrà explicar directament als seus joves lectors entusiastes la teranyina de dades, sentiments, imaginacions i insinuacions que conté el seu original premiat merescudament. Aquesta activitat, la trobada de l’autora amb lectors escolars, és una de les parts, i no és la de menor importància, de què consta el guardó. També ho és, la publicació. El premi ha celebrat el seu 40è aniversari. La dada és molt important. Significa que l’entitat convocant manté un projecte amb voluntat, rigor i il.lusió. Bravo!

La narració agradarà indiscutiblement. L’assumpte essencial del relat fa referència a la rica i sempre enigmàtica, i tan literària i cinematogràfica mitologia de l’Antic Egipte, amb la qual cosa l’interés és assegurat entre el jovent. Senyalam que bona part de l’atractiu del text, a banda de la seva esplèndida correcció formal i de la seva estructuració eficaç, es basa en les protagonistes: Ada Kitab, Sun Shüe i Robin Cook, tres joves bibliotecàries intel.ligents, sensibles, arriscades, decidides, compromeses. I sobretot, fermament unides per una amistat intrencable i per una passió/missió compartida: la de cercar llibres perduts en l’abisme del mercat negre de textos valuosos de la Humanitat. Les tres formen un grup d’acció: són Les Troballibres. Les tres viuran, tot cercant precisament un text de nom Les ales d’Isis, una aventura fascinant a dos nivells distints. Ada, potser més introvertida i triada pel destí, la viurà en l’inframón de l’Univers egipci, en contacte directe amb membres destacats d’aquella mitologia. I no en sortirà igual. El seu quefer serà iniciàtic. I ja sabem que tot iniciat, tota iniciada baixarà sempre a l’infern, o s’hi farà a prop. I tot iniciat ha de resoldre enigmes de la solució dels quals en depèn no només l’èxit de la missió, sinó potser la pròpia existència i equilibri. Sun i Robin, més directes, la viuran, l’aventura, en els carrers, botigons, biblioteques i museus d’El Caire, ciutat perfectament descrita per l’autora, que la coneix bé. Hi haurà al llarg del relat ensurts, perills, enigmes, amenaces, un mirall que comunica dos mons (realitat i mite, o realitat i “una altra realitat”). I hi haurà un personatge guia en la iniciació d’Ada, el príncep Sherki, que prové d’un altre temps i que... No podem dir més, però, de Les ales d’Isis. Únicament, convidar a la lectura, al goig i a la sorpresa.