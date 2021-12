Més que un esport

La disneyització del futbol és una radiografia perfecte. Les principals dinàmiques comercials i de comunicació que envolten el món del futbol professional han evolucionat aquests darrers temps des de totes les perspectives i el periodista Xavier Ginesta les exposa en aquesta publicació que és el resultat d’investigacions i estudis profunds dels camps imprescindibles per entendre aquesta evidència. El llibre recorre els canvis de paradigma de grans potències econòmiques que han resultat o resulten influències pel futbol: D’Abu Dhabi a Girona passant pel fantàstic món de Disneyland. El mateix títol del llibre ja respon a aquest nou model de negoci amb l’univers Disney com a pioner. Mickey Mouse no només surt a les pantalles del cinema quan s’estrena una pel·lícula i ara el futbol ja no només ocorre els diumenge a la gespa d’un estadi o camp de futbol.

Ginesta reuneix totes les peces del trencaclosques del futbol i el negoci des del respecte d’un professional que gaudeix d’aquest esport des del punt de vista més romàntic però que no obvia fer-se les preguntes que tots, en alguna ocasió, i potser en silenci, ens hem fet: Cobra massa Leo Messi? Un mallorquinista pot identificar a les pàgines d’aquest llibre l’essència del grup de Rober Sarver i Steve Nash. Els americans dominen aquest termes i la NBA o la Superbowl en són només uns exemples. Però també un lector que no sigui futboler troba en aquesta recerca les idees per entendre el món modern ja que potser el futbol és només l’excusa per guanyar terreny als canvis de model econòmic. La disneyització del futbol no és, però, en cap cas, una publicació de conceptes indescriptibles i això la converteix en un llibre de capçalera. La riquesa de les seves pàgines es troba per sobre de tot en la redacció i l’exposició dels arguments i fuig de complexitats ultrapocessades. El llibre pretén ser entès i aquesta és la clau de l’èxit que la converteix en una publicació modesta tot i l’excel·lència. Spoiler: Sense aficionats que plorin per les derrotes i celebrin els gols de les victòries, tanmateix no hi haurà futbol.