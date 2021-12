L'àvia recorda

No heu tengut mai la sensació que heu perdut el temps amb una persona? Alerta, no que l’hagueu tudat estant devora d’ella, no. Vull dir que el temps, fugisser, hagi passat tan aviat que no ens hagi permès conèixer-la amb la profunditat que es mereixia. De vegades són amics, de vegades coneguts, i fins i tot passa amb saludats, emperò quan més r àbia ens fa és quan es tracta d’un familiar tan proper i entranyable com el teu padrí o la teva padrina.

Monika Kopřivová és doctora en farmàcia, tot i que fa uns anys va decidir fer un gir tan original a la seva vida com crear àlbums commemoratius per a la gent gran i fundar a Praga una editorial especialitzada en aquest tipus de llibres, Familiam, a més d’una botiga en línia. Els seus llibres han tengut èxit no solament a la República Txeca sinó que en els darrers anys han estat traduïts a l’eslovac, el polonès, l’alemany, l’italià, el francès, el castellà i el català.

Àvia, parla’m de tu és un llibre original i únic, però en sentit literal, gens figurat. La proposta de Kopřivová guia cada narradora per la via correcta, de forma que la nostra àvia podrà crear la seva història de vida, ben distinta a totes les altres, registrant les respostes a determinades qüestions sobre el menjar, els costums, les diversions... d’altres temps o sobre els seus somnis i projectes actuals. Com als exàmens que varen fer de jovenetes, algunes d’aquestes preguntes són de resposta breu, altres són “de desenvolupar”, però que estiguin tranquil·les, que no entren en cap cas en terrenys compromesos i, és més, es poden deixar en blanc si en aquell moment no es troben gaire inspirades.

Fotografies i dibuixos d’època ajudaran a que brollin els records de l’àvia, qui podrà afegir-hi les seves pròpies imatges per acabar de personalitzar el volum. Per al seu espòs no heu de patir, que també trobareu Avi, parla’m de tu, a la mateixa editorial i amb característiques molt semblants. D’aquesta manera, i després d’omplir a les primeres planes l’esperat arbre genealògic, la persona que tant ens importa ens llegarà els seus records, des de la infantesa fins als temps actuals, en una animada crònica personal que podrà aconseguir més d’un somriure d’ella o d’ell i que conservarà per sempre un gran valor entre tota la família.

Deia Hermann Hesse que els llibres tan sols tenen valor si ens condueixen a la vida i li són útils. Aquests dos humils volums, en la seva mesura, compleixen amb aqueix objectiu, a més de fer-nos un últim servei: ser un bon regal per a aquella persona que tant estimam.