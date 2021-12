30 anys i més de llegenda

Fou un regal únic i molt emocionant. Crec que és el més gros que tenc. Potser també el més gran. Fa devers 40 X 30 centímetres, enfundat, i és el llibre que tot admirador de Farrokh Bulsara somnia tenir.

Freddie Mercury – The Solo Collection fou llançat l’any 2000, editat per Parlophone. S’acompanya de 10 discos compactes i de dos dvd. En ells hi ha els àlbums de la seva carrera en solitari, actuacions i tot tipus de rareses gairebé impossibles de trobar per altres canals. Malgrat això, és inevitable la presència dels altres membres de la banda. De fet, el pròleg està escrit pel guitarra, l’astrònom Brian May. Freddie Mercury va sempre lligat a Queen i Queen, sense Freddie, no és Queen.

Si bé és evident que la seva carrera paral·lela no assolí la mateixa excel·lència, no es pot negar tampoc que no ens hagi deixat àlbums, temes i experiments igualment grandiosos. The Solo Collection conté detalls de totes i cada una de les seves creacions individuals, de tots i cada un dels seus temes i experiments, acompanyats de dotzenes de fotografies de qualitat excepcional.

Malauradament és una obra de col·leccionista que ja no és fàcil de trobar a les llibreries. Això ha fet que hi hagi un mercat de segona mà on, sovint, assoleix preus no diré que desorbitats però sí prou elevats. Sigui com sigui, és el regal perfecte per tot aquell que es declari admirador de Queen i de la llegenda de Freddie Mercury.