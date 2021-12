Passeig de Ronda | Orgues

Torrent

L’organista Montserrat Torrent, que ha visitat Mallorca en diferents ocasions per donar concerts i per estar amb alguns membres estimats de la seva família residents aquí, és una figura del tot indiscutible i un referent per a moltes generacions d’instrumentistes. Als noranta cinc anys, encara treballa i ofereix recitals, com el que va fer dies passats a Barcelona, re inaugurant l’orgue de Sant Felip Neri i que des d’ara porta el seu nom: orgue Montserrat Torrent. Curiosament, aquest és l’únic orgue barroc de gran format que hi ha a Barcelona, d’aquí l’interès en la seva restauració, que ha estat possible gràcies a la insistència de la pròpia solista qui va promoure, ja fa dècades, la renovació, que s’ha fet als tallers de l’orguener Blancafort amb el suport de la la Fundació Montserrat Torrent.

Primícia

Segons notícies que ens arriben a través de la família mallorquina de Montserrat Torrent, sembla que en uns mesos, pel març, tendrem novament la possibilitat de poder escoltar en directe la intèrpret catalana, ja que té aparaulats dos concerts a Mallorca. Serà qüestió de fer un seguiment a la notícia.