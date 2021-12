A misses dites, però misses

A Laudes és una expressió que, a Felanitx i a altres indrets vol dir “arribar tard”. Seria sinònim de “Arribar a misses dites”.

Idò ara, després de catorze anys d’anar pel món fent bona música d’arrels,ens arriba el primer disc de Do natural, una formació que, si bé no l’hem poguda sentir i veure massa en directe, mereix una atenció preferent.

Do natural està formada per un grapat de bons músics. Tots ells alternant aquesta proposta amb altres també significatives, però que tenen en comú el no frissar, el voler assaborir la feina per tal d’oferir un producte molt professional i que aporta coses a la música popular, llegida en el sentit més ample del terme.

Popular ve de poble i per tant en la música de Do natural hi trobam les vivències dels components, que són de poble. Vivències que sumen, que creen sinèrgies per tal de fer seva la sentència que el total és més que la suma de les parts.

El títol d’aquest primer enregistrament, que ve avalat per Blau, és A laudes i consta de deu temes, alguns propis, altres que són versions i fins i tot un que és una relectura d’una cançó de Los Relámpagos, un grup que, com declaren els components de Do Natural, té en comú amb ells que és també instrumental.

I és que a A Laudes la música que sóna ho és tota instrumental. No ens sentirem seduïts per cap veu emblemàtica ni característica. La veu del grup és l’harmonia ben entesa i el seu aval és el saber compactar instruments tan múltiples i diversos com són el guitarró, el bouzouki, el contrabaix, les tarotes, el corn anglès, les flautes de tot tipus i color, les xeremies, el tamborino i altres percussions.

No espereu música de ball, tot i que, diuen ells, tot és ballable. En el disc hi trobareu referències provinents d’altres cultures, la balcànica, la grega o la gallega, entre d’altres, però també la medieval i la pròpia, naturalment, la que han mamat els components de Do natural, que és la felanitxera.

És de justícia citar aquests músics grans, que fan gran aquest enregistrament. Ells són: Lluís Vaquer, Ginés Valverde, Catalina Obrador, Jaume Julià, Apl·lònia Maria Albons, Xisco Coll, Llorenç Ferrer i Miquel Fiol.

A Laudes. Arriba tard, però arriba. Gràcies.