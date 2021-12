Passeig de Ronda | Llegir i veure

El mateix dia i a la mateixa hora, la setmana passada es varen presentar a Palma tres llibres. Bona notícia, no la coincidència, sinó el fet, que demostra que el món de l’edició a Mallorca es mou i que hi ha encara ganes de publicar en format paper. Llàstima de la coincidència, ja que em va impedir anar als tres actes. Vaig haver de triar. De totes maneres esperam poder publicar ressenya de cada un d’ells en properes edicions de Bellver.

Exposició

El dibuixant i humorista Antonio Fraguas, conegut com a Forges, fou un home molt interessat per la ciència i a molts dels seus acudits gràfics, hi va posar pinzellades científiques. Algunes d’aquestes vinyetes es mostren ara a l’exposició “La ciència segons Forges”, que es pot visitar al campus de la Universitat de les Illes Balears fins el proper dia 22 de desembre. L’exposició, que conté seixanta-sis vinyetes, està instal·lada a la zona de vianants del caminal de l’Illa d’en Colom, entre els edificis Mateu Orfila i Rotger i Ramon Llull. La idea va partir del CSIC per tal de fer un homenatge al gran humorista gràfic, amb motiu del vuitantè aniversari de la institució. La iniciativa és fruit de la col·laboració entre el Festival Internacional de Còmic de Mallorca Còmic Nostrum i la UIB, a través de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació.