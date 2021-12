Passeig de Ronda | Poesia i més

Presentació

Fa una mica més d’una setmana, vaig assistir a la presentació d’un llibre de poemes. Això en sí ja és notícia, ja que escriure poesia en aquests temps convulsos no és fàcil. Però és que a més, la presentació tenia uns valors afegits. Primer perquè l’escriptora és novella, si més no en el món de veure publicada la seva obra. I segon, perquè el llibre bé paga la pena ser llegit. Poc a poc, a sorbets. Isabel Contestí, l’autora, ha publicat aquest recull a l’editorial Disset amb el generços títol de Todo esto es tuyo i ho ha adornat amb il·lustracions de Luis Marver, que encara fan que el volum sigui més atractiu.

Poesia visual

Seguim amb el llibre esmentat per tal de fer cinc cèntims d’alguna de les idees que hi podem trobar. Escriu l’autora al poema titulat Ovillo: “Necesito cambiar/tantas cosas enredadas/ arrastrando miedos/y presagios inventados”. Subtil el lligam entre el poema i el títol. I a un altre, Me duele: “...No saber que hacer para sentirte”, en el qual el títol ja forma part del poema. També l’edició és interessant, ja que no es tracta d’un llibre maquetat a l’ús, no. Cada pàgina té el seu model, de fet no hi ha model, fins i tot els colors de les fulles camvien segons el que hi ha escrit. Llibre curiós aquest de n’Isabel. Per rellegir, per tenir a prop.