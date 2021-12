Jennifer Ackerman, ciència i natura

Jennifer Ackerman porta tres dècades escrivint sobre ciència, natura i salut. El seu treball pretén explicar i interpretar la ciència per a un públic profà i explorar l’enigma del lloc de la humanitat en el món natural, combinant el coneixement científic amb la visió imaginativa. Ha guanyat nombrosos premis i beques, com ara una beca de la National Endowment of the Arts, una beca de la Fundació Alfred P. Sloan, una medalla de plata per a l’escriptura de la natura de la International Regional Magazine Association i beques a l’Institut Bunting de Radcliffe College (ara Radcliffe Institute), Brown College de la Universitat de Virgínia i Tisch College of Citizenship and Public Service a la Universitat de Tufts.

El llibre The Bird Way d’aquest 2021 va ser finalista per al PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award i va ser nominat a nombrosos altres premis. Està publicat en més d’una dotzena d’idiomes. El seu llibre anterior, el bestseller del New York Times The Genius of Birds (Penguin Press, 2016; rústica 2017), ha estat traduït a 25 idiomes. El llibre va ser nomenat un dels 10 millors llibres de no ficció del 2016 per The Wall Street Journal, un millor llibre de ciència del 2016 per Science Friday de National Public Radio, un millor llibre de l’any per The Spectator i el National Post, i un Llibre de natura de l’any pel London Sunday Times. Va ser finalista del National Academies Communication Book Award 2017 i del Smart Book Award 2017 a Polònia.