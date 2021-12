Aïllament natural

G.Snyder pertany a la Generació Beat, poeta, professor i viatger, un home que s’ha integrat a les societats que l’han acollit adaptant-se a les feines més diverses.

Assaigs sobre vida i natura, (2019). Assajos triats amb el permís i assessorament de l’autor. Som davant d’un text elaborat fa més de trenta anys, que ens va arribar en català el 2019 i que les circumstàncies ens fan tenir cada vegada més present.

Es fa difícil justificar la cultura occidental davant els pobles aïllats d’Alaska. l’autor ens diu:

...»Sembla que tot quedarà obsolet, excepte les matemàtiques, la lingüística i el mite.» pàg, 26

La supervivència dels homes és del tot incompatible amb els interessos de les grans companyies on priva la protecció dels guanys d’una minoria o de «les burocràcies religioses centralitzades»,

La realitat, cada vegada es fa més evident, dona la raó a l’autor que considera que no hi ha cap altra alternativa que acostar-nos a la natura salvatge, el que queda d’aquesta natura, apropar-nos amb humilitat, acceptant els errors, assumint la caricatura d’allò que no té sentit respectar: l’arrogància de la cultura dominant. Estem molt lluny del sentit comú que ens proposa la lectura, malgrat tot, des de tots els àmbits, és possible acostar-nos a actituds que ens portin a l’harmonia i ens allunyin del caos, és una responsabilitat individual.

...»La comunitat humana, quan està sana, és com un bosc antic. Els petits són a l’ombra i a recer dels grans, arrelats als seus cossos vells i caducs. Junts de totes les edats, creixent i morint.» pàg. 94

Un exemple de compromís, per part del traductor, amb la divulgació de l’obra i l’autor.

Una reflexió imprescindible. Un gran encert al catàleg de Quid Pro Quo.